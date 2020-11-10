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  4. Şuşa haberi sonrası Kim Kardashian'a yorum yağdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Şuşa haberi sonrası Kim Kardashian'a yorum yağdı! 'Seninkiler teslim oldu'

10.11.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Şuşa haberi sonrası Kim Kardashian'a yorum yağdı! 'Seninkiler teslim oldu'

Ermeni asıllı Kim Kardashian, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve bağışlarla gündeme gelmiş ve tepki çekmişti. Şuşa'nın Azerbaycan tarafından alınmasından sonra Kim'in paylaşımlarına yorum yağdı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'yı ele geçirmesinden saatler sonra Ermenistan Devlet Başkanı Paşinyan; Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti.

Dünyanın gündemi bu iken daha önce yaptığı bağışla ve yorumlarla dikkat çeken Kim Kardashian tatilden bir pozunu paylaştı. Kim'in pozunun altı yine Azeri ve Türk kullanıcıların yorumlarıyla doldu. Sosyal medya kullanıcıları Kardashian'a o çirkin yorumlarını hatırlatarak "Ne oldu paşinyannnn vermiyeceydin ne oldu", "Seninkiler teslim oldu" gibi yorumlarla tepkilerini gösterdi.

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Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia etmiş ve açıklamalarıyla tepki çekmişti. Kim Kardashian daha sonra ise Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıklamıştı.

Ekran Alıntısı


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