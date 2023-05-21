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  4. 'Süt banyosu' görüntüleri hafızalara kazınmıştı! 'Haklılığım ispatlandı' diyerek sert çıktı, 70 kişiye dava açtı... 'Kimseye hakkımı helal etmiyorum'

'Süt banyosu' görüntüleri hafızalara kazınmıştı! 'Haklılığım ispatlandı' diyerek sert çıktı, 70 kişiye dava açtı... 'Kimseye hakkımı helal etmiyorum'

21.05.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt toplama merkezindeki kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen görüntülerle uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalan Emre Sayar, sosyal medyada kendisine hakaret edenlere karşı harekete geçti. Konya'da meydana gelen ve tepki toplayan görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Emre Sayar ve Uğur Turgut cezaevinde kalmış, daha sonra beraat etmişlerdi, işyeri ise kapatılmıştı. Haklılığının mahkemece ispatlandığını belirten Sayar "Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur" dedi

'Süt banyosu' görüntüleri hafızalara kazınmıştı! 'Haklılığım ispatlandı' diyerek sert çıktı, 70 kişiye dava açtı... 'Kimseye hakkımı helal etmiyorum'

2020'de Konya'da bulunan bir süt toplama merkezinde çalışan Emre Sayar ve Uğur Turgut, temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntülerin tepki çekmesi sonrası 6 gün cezaevinde kalmıştı. 2 sanık da davada 1,5 yıl önce beraat etti. Mütalaada teknenin içerisindeki sıvının süt olmadığı, teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiği anlatıldı. Emre Sayar, kendisine hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

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ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Süt toplama merkezindeki işçilerden Emre Sayar'ın temizlik kazanında süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, 6 Kasım 2020'de sosyal medyada paylaşıldı. Uğur Turgut'un paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Denetimlerin ardından iş yerindeki ürünler imha edildi.

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ONAY BELGESİ İPTAL EDİLDİ, İŞ YERİ KAPATILDI

Ayrıca firmanın işletme onay belgesi iptal edildi, faaliyetlerden menedildi ve mühürlenip kapatıldı. 5996 Sayılı Kanun gereği de hijyen gerekliliklerini aykırılıktan para cezası uygulandı. Olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmayla ilgili gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

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2 SANIK DA BERAAT ETTİ

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 2 kişi hakkında 21 Ekim 2021'de görülen duruşmada savcı mütalaasında; sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak, iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyadan yayınladığını belirtti.

Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraatine karar verdi.

"HAKLILIĞIM İSPATLANDI"

Emre Sayar, avukatı Mehmet Tunç aracılığıyla görüntüler yayınlandıktan sonra kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapan 70 kişiye dava açtı. Yanlış anlaşılmaya maruz kaldığını söyleyen Emre Sayar, "Haklılığım mahkemece ispatlandı. Bana sosyal medya üzerinden de haksız yere hakaretler ettiler. Aile değerlerime zarar vermeye çalıştılar. Bunun için avukatımla birlikte bana hakaret edenlere dava açmaya karar verdik. Şu ana kadar 70 kişiye hakaret davası açtık. Kimseye de hakkımı helal etmiyorum. Umarım adalet yerini bulur ve olayların içyüzünü araştırmadan sadece kulaktan duyma sözlerle herhangi bir konuda milletimiz yorum yapmayı da inşallah bırakır " dedi.

Sayar, açtığı davalarla ilgili hukuku sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
süt banyosu yapan adam

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