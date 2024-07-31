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    Sütlü dondurma tarifi: Sütlü dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 02:24
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    Yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havalarına karşı mücadele etmenin en lezzetli yolu çeşit çeşit, renk renk dondurmalar tüketmek. Ancak serinletici sütlü dondurma tarifimizi evde kendiniz yapmak isteyebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız sütlü dondurma tarifimiz!

    Sütlü dondurma tarifi: Sütlü dondurma nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 25dk
    Kalori/Porsiyon 436kal

    Aşağıda malzemelerini bulabileceğiniz sütlü dondurma tarifiyle yaz sıcaklarının olumsuz etkisinden lezzetli bir şekilde korunabileceksiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını artırarak daha fazla sütlü dondurma yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 6 bardak süt
    • 1 kaşık salep
    • 2 kaşık nişasta
    • 1 bardak şeker

    TARİF

    • Tüm malzemeleri bir tencerede çırparak pişirin.
    • Kıvam alınca ocağı kapatın.
    • Bir kaba aktarın ve buzluğa kaldırın.
    • Saat başı çıkartıp karıştırın ve yeniden dondurun.
    • Bu işlemi 5 kez tekrarlayın.
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    Chef GPT
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    süt dondurma tarif
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