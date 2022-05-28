Sütlü tatlılarınızın daha güzel olması için bunları yapmaktan vazgeçin! Yanlış yapıyorsunuz…

Sütlü tatlılar her türlü yemeğin sonuna yakışan bir lezzet oluyor. Oldukça çeşitli olan sütlü tatlıların yapımında kullanılan malzemelere ve tekniklere dikkat etmek gerekiyor. Eğer yaptığınız tatlının dışarıda yediğiniz gibi olduğunu düşünmüyorsanız fark etmeden hata yapıyor olabilirsiniz. Yapacağınız doğru teknikler ile sütlü tatlılarınız hiç olmadığı kadar lezzetli olacak.

ÜRÜNLERİN TAZELİĞİNE DİKKAT EDİN

Dikkat etmeniz gereken ilk konu malzemelerin tazeliği. Malum, sütten bol bol faydalandığımız tarifler onlar. Sütün taze olması, kıvamının, renginin, tadının, kokusunun yerinde olmadı çok önemli. Mümkün olduğunca son kullanma tarihi yaklaşmamış, doğru koşullarda saklanmış sütleri kullanmalısınız. Bitmedi, uygulayacağınız tarifte yumurta varsa bu konuda da çok hassas olmalı, yumurtaları önce ayrı bir kaba kırarak taze olup olmadıklarını kontrol etmeli, tazeliğinden emin olduktan sonra tarife dahil etmelisiniz. Genelde en çok atlanan noktaya gelelim, un, şeker, nişasta ve vanilin gibi kullanacağınız kuru gıdaların da tazeliğinden emin olmalısınız. Uzun zamandır kullanmadığınız, artık sertleşip kalıplaşmış malzemeleri tercih etmemelisiniz.

ALİMİNYUM MALZEME KULLANMAYIN

Sütlü tatlı yaparken alüminyum tencereler, tavalar, kaşıklar, karıştırıcılar kullanmamalısınız. Zira bu araç-gereçler özellikle süt kaynamaya başlayınca ona rengini verir, zararlı maddelerin de oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenle mutlaka paslanmaz çelik kullanmaya özen göstermelisiniz. Tıpkı alüminyum ürünler gibi kalaysız bakır tencereler de uygun değildir.

TAHTA KAŞIK KULLANABİLİRSİNİZ

Tıpkı seçeceğiniz tencereler gibi karıştırmak için kullanacağınız kaşıklar, karıştırıcılar, kepçeler de önemli. Tüm bunları metal tercih ediyor ve sütlü tatlı yaparken de metal kaşık, karıştırıcı kullanmaktan çekinmiyorsanız ne yazık ki tatlınız kısa sürede sulanacaktır. Bu sebeple sütlü tatlı yaparken zedelenmemiş tahta kaşıkları tercih etmeniz çok daha doğru olacaktır.

MALZEMELERİ KARIŞTIRMADAN OCAĞIN ALTINI AÇMAYIN

Uygulayacağınız tarife göre değişecek olsa da sütlü tatlılarda genel olarak ilk adım temel malzemeleri tencereye aktarmak olacak. İşte bu aşamada dikkatli olmanız, malzemeleri gelişigüzel tencereye koyduktan sonra tencereyi hemen ocağa alıp altını açmamanız önemli. Malzemeleri öylece ateşle buluşturmak yerine öncesinde güzelce bir karıştırın. Böylece malzemeler birbiriyle daha iyi harmanlanacak, çok daha pürüzsüz bir kıvam yakalamanız kolaylaşacaktır.

NİŞASTAYI İYİCE AÇIN

Tarifte nişasta kullanacaksanız aman dikkat! Nişasta doğru şekilde açılmadığında tatlınızda topaklanmalar oluşmasına sebep olacak, tatsız bir kıvam elde etmenize sebep olacaktır. Bu sebeple bir karıştırma kabına bir miktar süt ya da su aktarıp nişastayı içine ekleyin ve güzelce karıştırarak nişastanın tamamen açılmasını sağlayın. Ardından tenceredeki tatlıya ilave edin ve mükemmel kıvamı yakalayın.

TOZ ŞEKERİ EKLEDİĞİNİZ ZAMANA DİKKAT EDİN

Uygulayacağınız tarife toz şekeri doğru zamanda eklemezseniz kıvamında sorunlar yaşayabilir, şekerin yanmasına sebep olabilir, tatlınızın tuhaf bir doku ve tada sahip olmasına sebep olabilirsiniz. Bu sebeple şu püf noktayı aklınızda tutmanızda fayda var: Muhallebi gibi kısa sürede pişen bir tatlılarda toz şekeri ilk başta, sütlaç gibi daha uzun süre pişecek tatlılarda ise şekeri sonlara doğru eklemelisiniz. Şekeri sütlü tatlılara bu şekilde eklerseniz tatlınızın rengi kararmaz, kıvamı tam istediğiniz gibi olur ve daha da önemlisi hazmı çok daha kolay bir hal alır.

TATLINIZI YÜKSEK ATEŞTE PİŞİRMEYİN

Sütlü tatlıları hazırlamak zaten yeterince pratik, bir de onları yüksek ateşte hızlıca pişirmeye çalışmamalısınız. Belki zaman kaybetmek istemiyorsunuz, kabul ama sütlü tatlıları yüksek ateşte pişirince hem besin değerlerinden hem lezzetinden hem de kıvamından ödün veriyorsunuz. Üstelik bu şekilde yaptığınızda tatlılarınızın dibini tutturmanız da çok olası bir hal alıyor, tatlının dokusu, tadı bozulduğu gibi tencerenize de yazık oluyor. Tam da bu sebeplerle sütlü tatlılarınızı kısık ateşte yapmanız büyük önem taşıyor.

AROMATİK TATLARI EN SON EKLEYİN

Birçok sütlü tatlı tarifinde kendine yer bulan aromatik lezzetlerden de söz etmeden geçmek olmaz. Başta vanilya, vanilin, damla sakızı, rendelenmiş narenciye kabukları olmak üzere tatlınıza ekleyeceğiniz ve aroma vermesini istediğiniz her türlü malzemeleri tatlınıza en son eklemelisiniz. Eğer en başlarda atar ve ocakta uzun uzun bu şekilde kaynatırsanız mis gibi kokuları yok olacaktır. Son aşamada, tatlınız kıvam aldıktan sonra eklerseniz mis gibi kokusunu her lokmada hissedebilirsiniz.

SÜTLACI PİŞİRİRKEN TEPSİYE SU KOYUN

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden fırın sütlaçla ilgili bir hatadan da söz etmeden bitirmeyelim. Fırın sütlacın her aşamasını doğru yapmış olsanız da bir türlü istediğiniz kıvamı yakalayamıyorsanız pişirirken fırın tepsisine su eklemeyi unutuyor olabilirsiniz. Sütlaç kaselerini yerleştirdiğiniz fırın tepsisine, kaselerin yarısını geçmeyecek miktarda su ekleyebilirsiniz. Suyun kaynamaya başlayınca sütlaçların üzerine değmeyeceğinden emin olmanız yeterli.



