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Sütyensiz hırka giyen Buket Aydın canlı yayında seslendi: Bu hırkayı kimse almasın

07.01.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Aydın sütyensiz hırka giyme modasına uymuş ancak fotoğrafı paylaşırken göğüslerini sansürlemişti. Buket Aydın bu hırkayı giymesiyle ilgili canlı yayına katıldı. Fiyatı 7 bin TL ve 10 bin TL arasında değişen hırkayla ilgili Aydın "Bu hırkayı kimse almasın" yorumunda bulundu.

Sütyensiz hırka giyen Buket Aydın canlı yayında seslendi: Bu hırkayı kimse almasın

Ünlü bir markanın tek düğmeli hırkasını giymeyen kalmadı. Pek çok ünlü ismin cesaret edip giydiği hırkayı son olarak spiker Buket Aydın giydi. Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle son dönemde gündeme gelen Aydın göğüslerini sansürleyince sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Buket Aydında sütyensiz hırka giyme modasına uyup gündem olunca 2. Sayfa canlı yayınına katıldı. Yayına hırkasını gönderen Aydın fiyat konusunda yorum yapmazken "Bu hırkayı kimse almasın" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Aydın açıklamasının devamında "Hırka çok rahatsız. 2 ay önce aldım, çok beğenerek... Fakat bir türlü giymeye cesaret edemedim. Doğum günü olunca bir giyeyim dedim. Hareket edemiyorsun, dönemiyorsun. Dün zaten yorumları gördüm. Bu sadece poz amaçlı kullanılmalı" dedi.

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Aydın "Daha da giymeyi düşünmüyorum. Ben sansürleyip paylaştım aslında. Ama ben kimseye tavsiye etmiyorum" diyerek konuya noktayı koydu.

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Buket Aydın
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