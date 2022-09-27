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Suudi Arabistan'da yeni kararname yayınlandı! Kabinede değişiklik... Veliaht Prens Muhammed bin Salman başbakan oldu

27.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud, kararname yayınladı. Kabinede değişikliklerin olduğu Suudi Arabistan'da Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud, oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı başbakanlık görevine atadı.

Suudi Arabistan'da yeni kararname yayınlandı! Kabinede değişiklik... Veliaht Prens Muhammed bin Salman başbakan oldu

Suudi Arabistan’da kabine değişikliğine gidildi. Kral Salman bin Abdülaziz el-Suud yayınladığı kararname ile ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık, Savunma Bakanı Yardımcısı olan diğer oğlu Khalid bin Salman'ı ise Savunma Bakanı olarak atadı. Yousef bin Abdullah bin Muhammed el-Bunyan ile Eğitim Bakanı olarak atandı.

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GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK İSİMLER

Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Yatırım Bakanı Khalid bin Abdulaziz al-Falih, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz ve Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Jadaan görevlerine devam edecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Suudi Arabistan Selman bin Abdülaziz
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