Suvivor Elanur kimdir, kaç yaşında, nereli? Suvivor 2023 Elanur Pat'ın sevgilisine bir bakın! Çok ünlü bir isim

Survivor Elanur'un kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2023 bölümleri TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın yeni sezonunda dikkat çeken isimlerinden biri Elanur Pat oldu. Survivor Elanur, Ate olarak tanınan fenomen rapçi ile beraber.

ELANUR PAT KİMDİR?

Elanur Pat, 30 Aralık 2000 doğumludur. Aslen Orduludur. Eğitimini Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde aldı. Twich ve Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.



Sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Elanur Pat, "Bela" adlı şarkısı ile YouTube'da iyi bir çıkış yakalamıştı.



SEVGİLİSİ DE ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Elanur Pat, Ate olarak tanınan fenomen rapçi ile aşk yaşıyor. Fenomen çift sosyal medya hesaplarından birbirleriyle yaptıkları paylaşımlarla romantik anlarını takipçileri ile paylaşıyor.

