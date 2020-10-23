Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş sosyal medyayı salladı!

Sanat dünyasının yetenekli ismi Suzan Kardeş, makyöz ve oyuncu olarak birçok projede yer aldı. 1992 yılında Bekriya adında bir mekan işletmeye başlayan ünlü sanatçı, mekanında sahne almaya başlayarak şarkıcılık kariyerine soyundu. Bosna sevdalinkalarından esinlenen Kardeş çıkarttığı albümlerle Balkan müziklerini bir kez daha sevdirmeyi başardı. Dans performansıyla desteklediği eğlenceli sahnesi, başarılı makyajları ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Suzan Kardeş bu sefer de ailesiyle gündeme geldi.

Birçok ünlü isimle çalışma fırsatı bulan başarılı sanatçı Suzan Kardeş’in Begüm adında bir kızı bulunuyor.

İngiltere’de yaşayan Begüm Kardeş sosyal medyada sık sık paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Annesi Suzan Kardeş’in geçtiğimiz yıl düzenlenen Kuruçeşme konserinde sahneye çıkan Begüm Kardeş vokalistlik yaptı. Yeteneğini annesinden alan Begüm Kardeş çizimleriyle de beğeni topluyor.

Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş pozlarıyla adından söz ettiriyor. Seyahat etmeyi ve yeni keşfetmeyi seven Begüm Kardeş annesi Suzan Kardeş’le de fotoğraflarını yayınlıyor.

Ünlü sanatçının kızının fotoğrafları ise takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor.