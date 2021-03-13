Suzan Kardeş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Neşeli hâlleriyle dikkat çekiyor

Balkan türkülerinin vazgeçilmez sesi olarak bilinen Suzan Kardeş, Star TV'de yayınlanan İbo Show'un gelecek bölümde konuğu olacak. Türk şarkıcı, oyuncu ve makyöz olarak bilinen Suzan Kardeş, daha önce Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı programında da makyöz olarak yer almıştı.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

1960 senesinde Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada dünyaya gelen Suzan Kardeş, 60 yaşındadır ve 5 kardeşe sahiptir. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Kardeş, iş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başlamıştır. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başlamıştır. Mesleğinde ilerledikçe pek çok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer alan makyöz ve oyuncu, Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla beraber orada da saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmıştır.

İş Bankası'nın Atatürk reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile oldukça ses getirmiştir. 1985 senesinden itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi pek çok önemli ismin sinema ve sahne makyajlarını yapmıştır. 1992 senesinde Bekriya adında bir "meyhane" açmıştır ve 12 sene işletmesini yaptı. Açtığı mekanda mikrofonsuz olarak Rumeli türküleri ile birlikte eski dönem Bosna sevda şarkıları da seslendirmiştir. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir Demet Tiyatro'da "pencereden bakan kadın" olarak rol aldı. Seksenler dizisinde ise pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynamıştı.