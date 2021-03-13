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Suzan Kardeş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Neşeli hâlleriyle dikkat çekiyor

13.03.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Suzan Kardeş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Neşeli hâlleriyle dikkat çekiyor

Star TV'nin sevilen programı İbo Show'da bu hafta konuk olacak olan Suzan Kardeş, Balkan türkülerinin vazgeçilmez sesi olarak biliniyor. Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu olan Suzan Kardeş, aslen bir Kosova Türkü'dür. İşte Suzan Kardeş hayatı ve biyografisi...

Balkan türkülerinin vazgeçilmez sesi olarak bilinen Suzan Kardeş, Star TV'de yayınlanan İbo Show'un gelecek bölümde konuğu olacak. Türk şarkıcı, oyuncu ve makyöz olarak bilinen Suzan Kardeş, daha önce Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı programında da makyöz olarak yer almıştı.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

1960 senesinde Kosova'da başkent Priştine'ye yakın bir kasabada dünyaya gelen Suzan Kardeş, 60 yaşındadır ve 5 kardeşe sahiptir. 8 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Kardeş, iş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başlamıştır. Daha sonra Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapmaya başlamıştır. Mesleğinde ilerledikçe pek çok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer alan makyöz ve oyuncu, Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi ve BKM Oyuncuları topluluğunu kurmasıyla beraber orada da saç ve makyaj yapma görevi ile çalışmıştır.

İş Bankası'nın Atatürk reklamında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile oldukça ses getirmiştir. 1985 senesinden itibaren Sezen Aksu ve Türkân Şoray gibi pek çok önemli ismin sinema ve sahne makyajlarını yapmıştır. 1992 senesinde Bekriya adında bir "meyhane" açmıştır ve 12 sene işletmesini yaptı. Açtığı mekanda mikrofonsuz olarak Rumeli türküleri ile birlikte eski dönem Bosna sevda şarkıları da seslendirmiştir. Sonra da Sezen Aksu'nun desteği ile Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir Demet Tiyatro'da "pencereden bakan kadın" olarak rol aldı. Seksenler dizisinde ise pastaneci Sami'nin annesi rolünde oynamıştı.

SUZAN KARDEŞ ALBÜMLERİ

2013 – Yarım Hava Çalsana
2012 – Bekriya VI – Bekri
2011 – Bekriya III – Bal ve Kan
2010 – Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno
2009 – Makyaj Odası Şarkıları
2008 – Bekriya II – Balkania
2007 – Bekriya

SUZAN KARDEŞ OYNADIĞI FİLMLER:

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin
2012 – 2014 – Seksenler
2012 – Muhteşem Yüzyıl (Konuk Oyuncu)
2011 – Mavi Kelebekler
2008 – Bir Demet Tiyatro
2008 – Komedi Dükkanı
2005 – Organize İşler


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Tolga Çevik
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