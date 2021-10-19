Sylvester Stallone, Cehennem Melekleri serisine veda ettiğini açıkladı

Sylvester Stallone, Lionsgate aksiyon film serisi Cehennem Melekleri (The Expendables) serisinden 12 yıl sonra ayrıldığını sevenlerine açıkladı. Duyuru, Instagram hesabından yayınlanan ve Stallone'un son çekim gününde The Expendables 4 setinde dolaştığı görülen bir videoyla yapıldı. Stallone, seriden ayrılma kararından sonra başrolü Jason Statham'a bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

Beyazperde’de yer alan habere göre, üç kez Osacar adyı olarak gösterilen başarılı sanatçı, Cehennem Melekleri (The Expendables) film serisindeki ‘kalp, enerji ve mizah’ mottosunu tamamladığını ifade etti. Stallone ayrılma kararının ardından ise “En büyük şey, filmlere eğlence sağlayabilmek. Çünkü, başarılı filmlerimde aktarmaya çalıştığım şey insan dokunuşu. Eylem o kadar da önemli değil, eylem kendini zaten belli eder. Bu sadece izleyiciyle, misyon ne olursa olsun, eldeki karakterlerle özdeşleşebilecekleri bir şekilde verilebilir” dedi ve mesajını "bir sonraki mücadeleyi kabul etmeye hazırlandığını" söyleyerek bitirdi.

İLK FİLMİ KENDİSİ YÖNETMİŞTİ

Cehennem Melekleri 4'te Stallone, seriye adını veren seçkin paralı askerler grubunun lideri Barney Ross rolünü son kez yeniden canlandırıyor ve suikasttan kurtarmaya kadar her türlü görevi gerçekleştirmek için dünyayı dolaşıyor.

Scott Waugh, Jason Statham, Dolph Lundgren ve Randy Couture'un geri dönüşünün yanı sıra Megan Fox, Andy Garcia, 50 Cent ve diğerleri tarafından oynanan yeni karakterlerin ekleneceği dördüncü bölümü yönetiyor. Statham, Ross'un ikinci komutanı Lee Christmas'ı canlandırıyor ve muhtemelen gelecekteki bölümleri yönetecek. Stallone, ilk Cehennem Melekleri filmini de yönetti ve bugüne kadar dünya çapında 800 milyon dolardan fazla hasılat elde eden serinin ilk üç filminde yazarlık kredisine sahip.



