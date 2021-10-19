Disney’den şaşırtan hamle! Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkili olduğun ilk dönemde sinema salonları kapatılmıştı. Sinema sekötörünün derin bir yara aldığı dönemde 2020 yılında çekilen filmler setlerini durdurma kararı vermişti. Merakla beklenen birçok film ise vizyon tarihinin 2021 yılına ertelemişti. Koronavirüs kısıtlamalarının dünya genelinde gevşetilmesiyle beraber sinema salonları bir kez daha seyircilerini ağırlamaya başladı. Ancak koronavirüs pandemisinin etkisinin devam etmesi ve delra varyantının ortaya çıkması Hollywood’u bir kez daha harekete geçirdi. Hollywood’un en büyük stüdyolarından biri olarak kabul edilen Disney, sinema seyircisi tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımlarının vizyon tarihini ertelediğini duyurdu.
Variety’nin haberine göre Disney, Indiana Jones 5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor: Love and Thunder gibi izleyiciler tarafından merakla beklenen filmlerinin vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte Disney’in takviminde yaptığı yeni değişiklikler;
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