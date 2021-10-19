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Disney’den şaşırtan hamle! Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

19.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney, Indiana Jones 5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor: Love and Thunder gibi izleyiciler tarafından merakla beklenen filmlerinin vizyon tarihini bir kez daha erteledi. Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz 2022’de; Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022’de Indiana Jones 5 ise 30 Haziran 2023’te vizyona girecek.

Disney’den şaşırtan hamle! Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkili olduğun ilk dönemde sinema salonları kapatılmıştı. Sinema sekötörünün derin bir yara aldığı dönemde 2020 yılında çekilen filmler setlerini durdurma kararı vermişti. Merakla beklenen birçok film ise vizyon tarihinin 2021 yılına ertelemişti. Koronavirüs kısıtlamalarının dünya genelinde gevşetilmesiyle beraber sinema salonları bir kez daha seyircilerini ağırlamaya başladı. Ancak koronavirüs pandemisinin etkisinin devam etmesi ve delra varyantının ortaya çıkması Hollywood’u bir kez daha harekete geçirdi. Hollywood’un en büyük stüdyolarından biri olarak kabul edilen Disney, sinema seyircisi tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımlarının vizyon tarihini ertelediğini duyurdu.

YENİ TAKVİMİNİ AÇIKLADI

Variety’nin haberine göre Disney, Indiana Jones 5, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ve Thor: Love and Thunder gibi izleyiciler tarafından merakla beklenen filmlerinin vizyon tarihini bir kez daha erteledi. İşte Disney’in takviminde yaptığı yeni değişiklikler;

  • Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 25 Mart 2022’den 6 Mayıs 2022’ye ertelendi
  • Thor: Love and Thunder – 6 Mayıs 2022’den 8 Temmuz 2022’ye ertelendi
  • Black Panther: Wakanda Forever – 8 Temmuz 2022’den 11 Kasım 2022’ye ertelendi
  • Indiana Jones 5 – 29 Temmuz 2022’den 30 Haziran 2023’e ertelendi
  • Untitled Disney Live Action – 14 Temmuz 2023 olarak belirlenen film, vizyon takviminden çıkarıldı
  • The Marvels – 11 Kasım 2022’den 17 Şubat 2023’e ertelendi
  • Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 Şubat 2023’ten 28 Temmuz 2023’e ertelendi
  • Untitled Marvel (Disney) Projesi – 28 Temmuz 2023 olarak belirlenen film, vizyon takviminden çıkarıldı
  • Untitled Marvel (Disney) Projesi – 6 Ekim 2023 olarak belirlenen film, vizyon takviminden çıkarıldı
  • Untitled 20th Century (20th) Projesi – 20 Ekim 2023 olarak belirlenen film, vizyon takviminden çıkarıldı
  • Untitled Marvel (Disney) Projesi – vizyon tarihi 10 Kasım 2023’ten 3 Kasım 2023’e çekildi
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