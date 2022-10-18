Sylvester Stallone’in başrolünü üstlendiği ‘Tulsa King’ dizisinden resmi fragman geldi! Hayranları büyük bir özlemle bekliyordu

Yellowstone’un yaratıcısı Taylo Sheridan imzası taşıyan Tulsa King dizisi merakle beklenen yapımlardan biri olarak dikkatleri çekmişti. Dizinin hikayesi New York'lu bir mafya babası olan Dwight “The General” Manfredi (Stallone) üzerine yoğunlaşıyor. 25 yıllık esaretin ardından hapishaneden çıkan "The General" patronu tarafından iş kurmak için Tulsa'ya sürgün edilir. Bu mafya ailesinin kendi çıkarlarını gözetmeyeceğini farkeden Dwight, yavaştan kendi suç ekibini kurmaya başlar.

Dizi 13 Kasım’da Paramount+’ta yayınlanacak.



