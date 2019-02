Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks da saçlarını kazıtacak kadar secur olan ünlüler arasında.

Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.

Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti.