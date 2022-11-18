Tabiat eş anlamlısı nedir? Tabiatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tabiat sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapça "ṭabīʿat" kelimesinden alıntıdır. Doğa, öz ve yaradılış anlamına gelen tabiat yazılı ve sözlü iletişimde sık kullanılan sözcükler arasında yer alır. Özellikle tabiat ana deyimine sıklıkla rastlanabilir. Tabiat kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Doğa

Doğal özellik

Huy, karakter

Güzeli ayırma melekesi

İnsanın büyük abdest bozma kolaylığı ya da zorluğu

Tabiat sözcüğü ile aynı anlamı taşıyan kelimelerden yani tabiat eş anlamlısı kelimelerden yararlanılarak farklı cümleler kurulabilir.

Tabiat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Doğayı ve varoluşu ifade eden tabiat kelimesi akla ormanı getirse de tüm dünya bir tabiattır. Günlük konuşma dilinde ve yazılı ifadelerde adı geçen tabiatın eş anlamlısı olan kelimeler de tabiat yerine tercih edilebilir. Eş anlamlı kelimeler ile aynı anlama gelen onlarca farklı cümle kurulabilir. Eş anlamlı kelimeler cümleye eklendiğinde cümlenin anlamında ve akışında bir değişiklik ve bozulma meydana gelmez. Tabiat kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekildedir;

Doğa

Huy

Mizaç

Tab

Tabiatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu sözcükler cümlenin anlamına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Çevreyi ifade ederken doğa kelimesinin kullanılabileceği gibi kişisel bir özellikten bahsedilirken huy, tab ve mizaç sözcüklerinden yararlanılabilir. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için örnek cümlelere başvurulabilir. Eş anlamlı kelimelerin doğru kullanımında örnekler büyük öneme sahiptir. Tabiat eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;