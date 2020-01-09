MAGAZİN
  4. "Tabiatın kalbi" Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

"Tabiatın kalbi" Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, bünyesinde Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ni barındıran Bolu, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 783 bin kişiyi ağırladı - Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül: - "Tatilci sayısının 2020 yılında 2 milyondan fazla olmasını bekliyoruz. Talepte ciddi manada artış var"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ni bünyesinde barındıran yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu geçen yıl 1 milyon 783 bin kişi ziyaret etti.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Bolu, geçen yıl da yerli ve yabancı turistlerin gözde adresi oldu. Kent, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Endonezya, Malezya gibi birçok ülkeden ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı 2019'da 571 bin 40, Abant Tabiat Parkı'nı 910 bin 435, Yedigöller Milli Parkı'nı 252 bin 247, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ni yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı günübirlik ve konaklamalı turist ziyaret etti.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, 311 bin kişinin yaşadığı Bolu, geçen yıl nüfusunun yaklaşık 6 katına yakın doğa tutkununu ağırladı.

- "Yerli ve yabancı turistlerin Bolu'ya ilgisi artıyor"

Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının Batı Karadeniz ve Bolu açısından iyi geçtiğini söyledi.

Ergül, geçen yıl Gölcük, Abant, Yedigöller ile Kartalkaya'ya yaklaşık 1 milyon 738 bin yerli ve yabancı tatilcinin günübirlik ya da konaklamak için geldiğini aktararak, "Yerli ve yabancı tatilcilerin Bolu'ya olan ilgisi her geçen gün artıyor. Tatilci sayısının 2020 yılında 2 milyondan fazla olmasını bekliyoruz. Talepte ciddi manada artış var." diye konuştu.

- "En çok yabancı turist Orta Doğu ülkelerinden geliyor"

Halit Ergül, Bolu'yu ziyaret eden yabancı turistlerin başında Orta Doğu ülkelerinden gelenlerin yer aldığını dile getirdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki kar seviyesinin 1 metreyi geçtiğini belirten Ergül, "Otellerin doluluk oranı hafta sonu yüzde 100 olurken, hafta içi ise yüzde 80 oluyor. Abant Tabiat Parkı'ndaki otellerde de doluluk oranı iyi." dedi.

Ergül, yeni yılın iyi başladığını vurgulayarak, bu durumun aynı şekilde devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor
Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlarAhşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abant, bolu, Gölcük, kartalkaya, turizm, Yedigöller,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Bakan Selçuk da isyan etti: Vicdanı yaralar!

Bakan Selçuk da isyan etti: Vicdanı yaralar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

2 bin 200 parçanın birbirine geçirilmesi ile yapılan minber tarihe ışık tutuyor

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.