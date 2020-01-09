"Tabiatın kalbi" Bolu doğa tutkunlarının gözde adresi oldu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Abant, Gölcük ve Yedigöller gibi doğa harikası alanlar ile Kartalkaya Kayak Merkezi'ni bünyesinde barındıran yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu geçen yıl 1 milyon 783 bin kişi ziyaret etti.

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen ve ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Bolu, geçen yıl da yerli ve yabancı turistlerin gözde adresi oldu. Kent, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Endonezya, Malezya gibi birçok ülkeden ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı 2019'da 571 bin 40, Abant Tabiat Parkı'nı 910 bin 435, Yedigöller Milli Parkı'nı 252 bin 247, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ni yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı günübirlik ve konaklamalı turist ziyaret etti.

"Tabiatın kalbi" olarak adlandırılan, 311 bin kişinin yaşadığı Bolu, geçen yıl nüfusunun yaklaşık 6 katına yakın doğa tutkununu ağırladı.

- "Yerli ve yabancı turistlerin Bolu'ya ilgisi artıyor"