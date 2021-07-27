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‘Tabiatın kalbi’ Bolu’yu bayram tatilinde 101 bin 775 kişi ziyaret etti

27.07.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Tabiatın kalbi’ olarak adlandırılan, Yedigöller Milli Parkı ile Abant ve Gölcük tabiat parklarını bünyesinde barındıran Bolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 101 bin 775 kişiyi ağırladı.

‘Tabiatın kalbi’ Bolu’yu bayram tatilinde 101 bin 775 kişi ziyaret etti

Tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyenler, Bolu merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı'nı tercih etti. Tatil boyunca milli parkı 16 bin 339 kişi ziyaret etti.

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta bulunan, içindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ağaçları yer alan Gölcük Tabiat Parkı'na ise tatil boyunca 31 bin 991 kişi geldi. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektirip gölün çevresinde gezinti ve piknik yaptı.

Şehir merkezine 34 kilometre uzaklıkta yer alan ve tatilcilerin her mevsim ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı ise bayram tatili boyunca ziyaretçilerin kentte en çok tercih ettiği yer oldu. Doğa tutkunları, tabiat parkı girişinde oluşan araç kuyruğu nedeniyle araçlarını yol kenarlarına park ederek, yürüdü. Tabiat parkı, bayram tatili boyunca 48 bin 616 kişiyi ağırladı.

Bolu'da bulunan Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Ayı Kayası, Karagöl ve Beşpınarlar tabiat parklarını ise toplam 4 bin 829 kişi ziyaret etti.

(AA)

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Bolu
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