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Tacizci Kylie Jenner’ın evine zorla girmeye çalıştı

14.06.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü reality show yıldızı ve girişimci Kylie Jenner'ın başı, evine zorla girmeye çalışan bir tacizciyle derde girdi. Jenner'a ilan-ı aşk etmeden evden ayrılmayacağını söyleyerek güvenlik görevlilerine direnen tacizci, polis tarafından tutuklandı.

Tacizci Kylie Jenner’ın evine zorla girmeye çalıştı

Ablası Kim Kardashian’ın ardından Kylie Jenner’ın da bir tacizciyle başı derde girdi. Polis raporuna göre, Jenner’ın kapısına gelen bir kişi, evin önünden ayrılmayı reddederek, Jenner’a olan aşkını ilan etmeye geldiğini söyledi.

Kylie Jenner

Kardashian/Jenner kardeşlerin en küçüğü olan 23 yaşındaki girişimci ve reality show yıldızının Los Angeles’taki evine giderek onu rahatsız eden 35 yaşındaki erkek tutuklandı.

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ISRAR ETTİ

Jenner’ın evinde çalışan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle polise teslim edilen şahsın daha önce de eve defalarca geldiği ve kendisinden evin önünü terk etmesi istendiğinde bir süre itiraz etse de sonunda evden uzaklaştığı bildirildi.

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TMZ’nin haberine göre, bu defa durum farklıydı ve tacizci, güvenlik görevlilerinin ısrarlarına rağmen Jenner ile yüz yüze görüşmeden evden ayrılmamakta ısrar etti. Polis çağıran görevliler, tacizciyi, polis gözaltına alana kadar etkisiz hale getirdi.

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SERBEST BIRAKILDI

Jenner’ı rahatsız eden şahsın konuta izinsiz girmekten tutuklandığı ve sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Olay esnasında Jenner’ın evde olmadığı öğrenildi.

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İLK DEĞİL

Bu, Jenner’ın yaşadığı ilk taciz olayı değil. Daha önce 25 yaşındaki ablası Kendall Jenner ile aynı kişiye karşı yasaklama kararı aldırmıştı. Şahıs, Kendall Jenner’ın evindeki havuza çıplak bir şekilde girmeye çalışmış, cezaevinden çıktıktan sonra Kylie Jenner’ın evine gitmişti.
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Öte yandan Kim Kardashian da geçtiğimiz günlerde evine elmas görünümlü yüzük ve ertesi gün hapı bırakan bir tacizciden şikayetçi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner taciz
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