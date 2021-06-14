Tacizci Kylie Jenner’ın evine zorla girmeye çalıştı

Ablası Kim Kardashian’ın ardından Kylie Jenner’ın da bir tacizciyle başı derde girdi. Polis raporuna göre, Jenner’ın kapısına gelen bir kişi, evin önünden ayrılmayı reddederek, Jenner’a olan aşkını ilan etmeye geldiğini söyledi.

Kardashian/Jenner kardeşlerin en küçüğü olan 23 yaşındaki girişimci ve reality show yıldızının Los Angeles’taki evine giderek onu rahatsız eden 35 yaşındaki erkek tutuklandı.

ISRAR ETTİ

Jenner’ın evinde çalışan güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle polise teslim edilen şahsın daha önce de eve defalarca geldiği ve kendisinden evin önünü terk etmesi istendiğinde bir süre itiraz etse de sonunda evden uzaklaştığı bildirildi.

TMZ’nin haberine göre, bu defa durum farklıydı ve tacizci, güvenlik görevlilerinin ısrarlarına rağmen Jenner ile yüz yüze görüşmeden evden ayrılmamakta ısrar etti. Polis çağıran görevliler, tacizciyi, polis gözaltına alana kadar etkisiz hale getirdi.

SERBEST BIRAKILDI

Jenner’ı rahatsız eden şahsın konuta izinsiz girmekten tutuklandığı ve sonra serbest bırakıldığı bildirildi.