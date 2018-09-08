MAGAZİN

Tadilat davası

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

Villasının tadilat işlerinin istediği şekilde yapılmadığını ve kendisinden fazla para alındığını öne süren Yusuf Güney ile ödemelerinin yapılmadığını iddia eden mimarlık şirketi mahkemelik oldu.

Tadilat davası

Yusuf Güney, iddiaya göre bu yıl Sarıyer’de aldığı villanın tadilatlarının yapılması için mimarlık şirketi sahibi Süleyman Güdül ile anlaştı. Villada önce boya işlemleri yapıldı. Güney işi beğenmese de şirkete villa içinde başka tadilatlar da yaptırdı. Sonra tadilat için 19 bin lira göndermesi gerekirken 7 bin 500 liralık ödeme yaptı.

HAYATIM TEHLİKEDE

Güney ile Güdül, WhatsApp üzerinden tartışmaya başladı. Firma sahibi çok geçmeden “Bir kere uyarırım seni, ikinci şansın olmaz, çok fena yaparım” diyerek kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Güney hakkında suç duyurusunda bulundu. Güdül “Hayatım tehlike altında. Başıma bir iş gelirse baş şüpheli Yusuf Güney’dir” diyerek şarkıcının cezalandırılmasını talep etti.

Beni çileden çıkardı

Suç duyurusunun ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yusuf Güney’i “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gerekli tamiratlar yapılmadığı halde kendisinden para istenmesi üzerine mesaj yazdığını belirten Güney, “Şahsa borcum yoktur. Beni çileden çıkarması üzerine mesajları gönderdim” dedi, suçsuz olduğunu ifade etti. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney mahkeme

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