Tahin pekmezli profiterol: Tahin pekmezli profiterol nasıl yapılır?

Çıtır çıtır hamurun içinde yumuşacık kremasıyla herkesin ilgisini ve sevgisini çeken profiterol tatlısına yepyeni bir dokunuş! Çikolata sosu yemek istemeyenler ya da yeni tariflerin peşinde olanlar için tahin pekmezli profiterol tarifi:

MALZEMELER 6 yumurta

10 gr su

50 gr margarin

100 gr un

2,5 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

30 gr pekmez

TARİF Bir tencereye margarini ve suyu koyun, üzerine 75 gram un ilave ederek ocakta karıştırmaya devam edin.

Karışım katılaşınca altını kapatın ve ılıması için bekleyin.

Ilıyan hamura 5 yumurtayı da tek tek ekleyin ve mikserle çırpın.

Karışımı sıkma torbasına koyun ve yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine ceviz büyüklüğünde sıkın.

Profiterol hamurunu önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Başka bir tencereye süt, 25 gram un, şeker ve 1 yumurta ekleyin.

Karışımı kıvam alana kadar çırparak pişirin.

Kıvam alan karışıma tereyağı ve vanilya ekleyip karıştırın. Tamamen karışınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Krema torbası yardımıyla soğuyan hamurların içerisine kremayla doldurun.

Başka bir kapta tahin ve pekmezi karıştırıp sos hâline getirin. Çok koyu olursa üzerine su ilave edebilirsiniz.

Profiterolü servis tabağına alın ve üzerine tahin pekmezli sosu döküp servis edin.



