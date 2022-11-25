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Tahta eş anlamlısı nedir? Tahta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede aynı anlamı taşıyan pek çok kelime bulunur. Bu kelimelere eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler denir. Bazı kelimelerin bir eş anlamlısı bulunurken bazı kelimeler ile aynı anlamı taşıyan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler arasında cümle için en uygunu bulunarak kullanılabilir. Ağaç parçası olan tahta da eş anlamlısı bulunan kelimeler arasında yer alır. Peki, tahta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tahta eş anlamlısı nedir? Tahta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tahta kelimesinin kökeni Farsçadır. Farsçada "enlemesine kesilmiş ağaç" anlamına gelen "taḫte" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumu tarafından tahta kelimesinin anlamı çeşitli işlerde kullanılmak amacı ile enli ve uzun, kalınlığı az ve düz olarak kesilmiş ağaç parçası olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda bu ağaç parçalarından oluşmuş yüzeye de tahta adı verilir. Tahtanın anlamları TDK'de şu şekilde verilmiştir:

  • Uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası
  • Bu ağaçtan yapılmış olan
  • Bu malzemeden yapılmış yüzey
  • Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer
  • Kara tahta
  • Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh
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Tahta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri ile aynı anlamı taşıyan farklı kelimelere denir. Bazı kelimelerin bir eş anlamlısı vardır bazı kelimelerin ise birden çok eş anlamlısı olabilir. Türkçe oldukça zengin bir dil olduğu için birbiri ile aynı anlamı taşıyan kelimelere sıklıkla rastlanır. Hemen her kelimenin eş anlamlısını bulmak mümkündür. Tahtanın eş anlamlısı olan kelimeler de tahtayla aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Tahta kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Kara tahta
  • Ağaç

Bu sözcükler tahta ile aynı anlamda kullanılabilir. Kereste, ağaç parçası gibi sözcükler de tahta kelimesi yerine kullanılan sözcükler arasında yer alsa da bu kelimeler tahtayla eş anlamlı değildir.

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Tahtanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin pekiştirilmesinde örnek cümlelerden yararlanılabilir. Tahta eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Yeni temizlenen ağaçlar birkaç saniye içinde tozdan mahvolmuştu.
  • Kara tahta eskidiği için gıcırdamalar artmıştı.
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