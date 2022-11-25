Tahta eş anlamlısı nedir? Tahta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tahta kelimesinin kökeni Farsçadır. Farsçada "enlemesine kesilmiş ağaç" anlamına gelen "taḫte" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumu tarafından tahta kelimesinin anlamı çeşitli işlerde kullanılmak amacı ile enli ve uzun, kalınlığı az ve düz olarak kesilmiş ağaç parçası olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda bu ağaç parçalarından oluşmuş yüzeye de tahta adı verilir. Tahtanın anlamları TDK'de şu şekilde verilmiştir:

Uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası

Bu ağaçtan yapılmış olan

Bu malzemeden yapılmış yüzey

Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer

Kara tahta

Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh

Tahta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler, birbirleri ile aynı anlamı taşıyan farklı kelimelere denir. Bazı kelimelerin bir eş anlamlısı vardır bazı kelimelerin ise birden çok eş anlamlısı olabilir. Türkçe oldukça zengin bir dil olduğu için birbiri ile aynı anlamı taşıyan kelimelere sıklıkla rastlanır. Hemen her kelimenin eş anlamlısını bulmak mümkündür. Tahtanın eş anlamlısı olan kelimeler de tahtayla aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Tahta kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Kara tahta

Ağaç

Bu sözcükler tahta ile aynı anlamda kullanılabilir. Kereste, ağaç parçası gibi sözcükler de tahta kelimesi yerine kullanılan sözcükler arasında yer alsa da bu kelimeler tahtayla eş anlamlı değildir.

Tahtanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin pekiştirilmesinde örnek cümlelerden yararlanılabilir. Tahta eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: