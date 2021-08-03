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Tahtı ele geçirmemesi için Fransa kralı tarafından kadın kıyafetleri giymeye zorlanan kardeş: Dük Philippe

03.08.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın neresinde olursa olsun kraliyet saraylarındaki entrikaların sonu gelmiyor. Özellikle tarihsel süreç içinde iktidar gücünü korumak isteyen krallar, güç savaşlarında akılalmaz önlemlere başvurmayı seçti. Bunlardan en ilginci ise kardeşinin tahta geçmesini engellemek için kadın gibi yaşamaya zorlayan 14. Louis’ti.

Tahtı ele geçirmemesi için Fransa kralı tarafından kadın kıyafetleri giymeye zorlanan kardeş: Dük Philippe

Fransa’nın en bilinen krallarından biri 14. Louis’ti. Yaşadığı şaşaalı ve gösterişli hayatın yanı sıra Kral, taht için aldığı değişik önlemlerle de adını tarihe yazdırmayı başardı. Kral 14. Louis, kardeşi Orleans Dükü I. Philippe’yi kendisine bir tehdit oluşturmaması için kadın gibi yaşamaya zorladı. Doğduğu günden itibaren güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Philippe’yi annesi bile ‘Benim küçük kızım’ sözüyle seviyordu. Philippe, bir prenses gibi giydirilmekten ve makyaj yaptırmaktan çok hoşlanıyordu. Feminen tarafını göstermek Philippe için hiçbir zaman sorun teşkil etmemişti.

BALOLARA KADIN KIYAFETİYLE KATILIYORDU

Genç yaşından itibaren kadın kıyafetlerine ve peruklara ilgi duyan Philippe, maskeli balolara oldukça feminen kostümlerle katılıyordu. Philippe’in çocukluk arkadaşı Francois de Choisy de onunla aynı zevklere sahipti.Halkın ikili hakkında ortaya attıkları hoşnutsuz fikirlere rağmen dük kadınsı yönlerini sergilemekten bir an dahi çekinmiyordu.

İÇ SAVAŞ ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞILDI

Philippe’in peruklara olan ilgisi ve makyaj yapması Kral Louis tarafından destekleniyordu. Kardinal Mazarin, kardeşi tarafından siyasi işlerden uzaklaştırılan Philippe’i kendi tarafına çekme niyetindeydi. Bunun için tuhaf bir planı da vardı. Yeğeni Philippe Jules Mancini ile Dük Philippe’in evlenmesini sağlayarak kraliyet gücünü ele geçirmek istiyordu.

EVLENMESİNE RAĞMEN AYKIRI TAVRINI DEĞİŞTİRMEDİ

Philippe, hayatını Henrietta ile birleştirmesine rağmen yaşadığı düzenden vazgeçmedi. Henrietta, 1667 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Karısının ölümünde Philippe’in parmağı olduğu düşünülüyordu. Söylentilere göre Philippe, Henrietta’yı zehirleyerek öldürmüştü. Henrietta’nın ölümünün ardından Philippe kralın zoruyla Elizabeth Charlotte ile evlendi. Yeni eşinden zerre kadar hoşlanmayan Philippe, “Onunla nasıl birlikte olmamı bekliyorsunuz?” diye itiraz etse de ikilinin bu birlikteliklerinden üç çocukları oldu.

ASKERİ DEHASI DİLLERE DESTANDI

İntikal Savaşı’na katılan Philippe, başarılı bir komutan olduğunu net bir şekilde kanıtlamayı başardı. Askeri dehası onu taht için güçlü bir rakip haline getiriyordu. Kral tarafından savaş meydanlarından uzaklaştırılan Philippe, daha sonraları kralla anlaşmazlık yaşayıp çatışmaya girdi. Kavgalı olduğu ağabeyi ile arayı düzeltmeye fırsat bulamayan Philippe, kısa bir süre sonra hastalanıp öldü.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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