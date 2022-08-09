Taika Waititi ie Rita Ora günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında birlikteliklerini açıklayan ünlü çiftin gizlice evlendikleri iddia edildi. Peki Taika Waititi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Taika Waititi ve Rita Ora evlendi mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

TAİKA WAİTİTİ KİMDİR?

Taika Waititi 16 Ağustos 1975 yılında Raukokore, Waihau Bay, Yeni Zelanda'da dünyya geldi.

Taika Waititi'nin gerçek adı Taika David Cohen'fir.

Yeni Zelandalı film yönetmeni ve oyuncu Taika Waititi 2011 yılında Chelsea Winstanley ile evlenmiştir.

Taika Waititi ve Chelsea Winstanley 2018 yılında boşanmıştır.

TAİKA WAİTİTİ VE RİTA ORA EVLENDİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl aşklarını açıklayan Rita Ora ve Taika Waititi'nin gizlice evlendikleri iddia edildi.

Taika daha önce film yapımcısı Chelsea Winstanley ile evliydi, 2 kızı olan çift 2018'de boşandı.

Rita Ora ise Bruno Mars ile birlikteyd. Ünlü isim daha sonra Rob Kardashian ile Ekim 2012’de iki ay sürecek bir ilişki yaşadı. Çiftin birliktelikleri yoğun iş programları sebebiyle sona erdi.

