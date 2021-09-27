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Takıları paylaşamadığı damadını silahla vurdu!

27.09.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da iki hafta önce evlendirdiği kızının düğünde takılan takılarını damat ve ailesiyle paylaşamayan baba emekli astsubay Basri Bulut (50), 4 kişiyi silahla yaraladı. Olay sonrası yaralılar tedavi altına alındı, Bulut ise tutuklandı.

Takıları paylaşamadığı damadını silahla vurdu!

Olay, 25 Eylül'de sabah saatlerinde 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 16 gün önce evlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde çalışan Dr. Burcu Bulut Keleş (30) ile Dr. Ümit Keleş'in (30) aileleri, iddiaya göre düğün günü takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi.

DAMAT VE AİLESİNDEN 3 KİŞİYİ YARALADI

Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damat Ümit ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı.

TABANCA İLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete tamamlanan sorgusu sonrası Basri Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA

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Trabzon
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