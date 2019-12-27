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  4. Takipçisine küfürlü cevap veren Damla Ersubaşı kendini bakın nasıl savundu

Takipçisine küfürlü cevap veren Damla Ersubaşı kendini bakın nasıl savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kendisine hakaret içeren bir mesaj atan takipçisine küfür ederek cevap veren oyuncu Damla Ersubaşı, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında "Artık sabrımın sonuna geldi" diyerek kendini savundu.

İkinci bebeğine hamileyken eşinin başka bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Damla Ersubaşı, eşini affetmişti. İhanete göz yumduğu söylenen oyuncu, kendisini eleştiren takipçisine küfür ederek cevap verdi. Gündem olmasının ardından telefonla magazin programına bağlanan oyuncu, kendisini savundu.

"ARGO KELİMELER KULLANMAM AMA..."

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan küfürlü mesajlarını gören Damla Ersubaşı, telefonla canlı yayına bağlandı. Kendisini savunan Ersubaşı, "O takipçi benim her fotoğrafımın altına şahsıma küfür eden biri. Evet küfür hoş bir şey değil ama insan bir yere kadar sabrediyor. Bilseydim ben de onların görüntüsünü alırdım. Her fotoğrafıma hakaret ediyor. Evet bu hoş olmadı. Ben de argo kelimeler kullanan biri değilim ama artık sabrımın sonuna geldi" dedi.

"MEKANIN KAMERA KAYITLARINI İZLEDİM"

Subaşı, ihanet iddiasıyla sarsılan evliliği hakkında da şunları söyledi: "Biz zaten bunun açıklamasını yapmıştık ve bunun yanlış anlaşılma olduğunu söyledik. Ben o gecenin tüm kamera kayıtlarını izledim çok üzüldüm ve yıprandım. Fotoğraftakinin eşim olduğunu söyledim ama sonra yaptığım açıklamada bunun ihanet olmadığını söyledim. Zaten Mustafa bana söylemişti 'Bir müşteri yanıma geldi gitti' diye. Ben de bunu teyit etmek istediğim için kamera kayıtlarını izledim. Biz zaten bunun öncesinde Mustafa'yla bu konuyu konuşunca tartışmıştık."

NE OLMUŞTU?

Damla Ersubaşı, başka bir kadınla görüntülenen eşini affettiği için kendisini eleştiren takipçisinin mesajına, "Senin yedi sülaleni s.... bende Damla değilim, bunu sakın unutma" yanıtını vermişti. Ersubaşı'nın bu cevabı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

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