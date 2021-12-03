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Taksiciden akılalmaz hareket! ''Yolculuk süresi 26 dakika'' deyip gitmedi: Gel sen sür

03.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.

Taksiciden akılalmaz hareket! ''Yolculuk süresi 26 dakika'' deyip gitmedi: Gel sen sür

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu.

''YOLCULUK SÜRESİ 26 DAKİKA''

Kuruçeşmeye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunu söyleyerek yolcuları araçtan indirdi. 26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

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(DHA)

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Beşiktaş İlçesi
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