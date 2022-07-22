Takside cinsel ilişki iddiası işinden etti! Savunması olay oldu

İngiltere’den bir taksi şoförü olan 54 yaşındaki Daniel Boulton, birinin kendisine arabasında oral seks yaptığı iddiası üzerine mahkemelik oldu. Lincoln Belediyesi, Boulton’ın ehliyetini iptal etmeye karar verince, hukuki bir savaş başladı. Boulton, iktidarsız olduğunu gerekçe sunarak suçlamaları reddetti.

ÇALIŞAMIYOR

6 Nisan’dan bu yana alınan karar sebebiyle çalışamayan adam, 18 Temmuz'da Boston Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve ereksiyon olamayacağı için bu suçlamanın imkansız olduğunu iddia etti.

İTİRAZ DURUŞMASI YAPILACAK

Temyizin ardından, bu yıl içinde Lincoln Sulh Mahkemesi'nde yapılacak itiraz duruşması için bir tarih belirlendi. Lincoln Belediye Meclisi hukuk hizmetleri müdürü Becky Scott "10 Kasım 2022 için planlanmış bir itiraz duruşması var ve konsey bu aşamada daha fazla yorum yapamıyor." dedi.



