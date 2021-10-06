Taksim Camisi'nin motosikletli imamı: Motor üstünde hatim okuyorum

Abdullah Özkan 32 yaşında. Kurra hafız olan genç imam Taksim Camisi'ne bir ay önce imam olarak atandı. Daha önce görev yeri Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ydi. İmam Özkan Kasımpaşa'daki evinden yeni atandığı Taksim Camisi'ne de motosikletiyle gidiyor.

Özkan, AA muhabirine motosiklet tutkusunun nereden geldiğini ve cemaatin "motosikletli imam" görünce nasıl tepki verdiklerini anlattı.

''HAYALLERİMİN CAMİSİYDİ''

Taksim gibi sembolik bir camiye imam olarak atanmaktan mutluluk duyduğunu ve haberini aldığında çok heyecanlandığını ifade eden Abdullah Özkan, "Atandığımı duyunca biraz da şaşırdım, beklemiyordum. Taksim Camisi'nin ilk imamı olmak da gurur verici. Taksim Camisi hayallerimin camisiydi." dedi.

Taksim Camisi'nin bir külliye gibi inşa edildiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Toplumun her kesimine hitap edecek alanları olan böyle bir camiye atanmış olmak beni derinden heyecanlandırıyor. Burada birçok hizmet alanı mevcut. Taksim Camisi'nde farklı projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Burası Türk İslam sanatlarının icra edilmesi noktasında bir merkez olacak. Cami açıldığından beri vatandaşların da camiye yoğun ilgisi var. Hem vakit namazlarında hem de cuma namazlarında büyük yoğunluk yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi camiyi ziyaret ediyor. Yurt dışından sadece bu camiyi ve Ayasofya-i Kebir Camisi'ni görmeye gelenler oluyor. Ayrıca camimizde 2 rehber gelenlere rehberlik yapıp yönlendirme yapıyor."

''GÖREV ALDIĞIM CAMİLERE HEP MOTOSİKLETLE GİDİP GELDİM''

Motosiklet tutkusunun 13 yıl önce babasının yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Özkan, başlangıçta küçük motosiklet kullandığını daha sonra büyük, araziye için motosiklet kullanmaya başladığını söyledi.

Özkan, ileri sürüş eğitimi de aldığını belirterek, "Görev aldığım camilere hep motosikletle gelip gittim. Taksim Camisi'ne de motosikletle gidip gelmeye devam ediyorum. Camideki görevime motosikletle geldiğimde beni tanımıyorlar. Hatta kimse imam olduğuma inanmıyor. Kaskı çıkarınca 'Caminin imamıymış, hocaymış' deyip çok şaşırıyorlar. Motosiklet kullanmam özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Motosiklet kullanıyor olmam gençleri camiye teşvik ediyor. Motosiklet vesilesiyle onlarla birçok etkinlikte bir araya geliyoruz." diye konuştu.

HER 15 TEMMUZ'DA MOTOR ÜSTÜNDE HATİM TURU DÜZENLİYOR

Her yıl 15 Temmuz'da motosikletiyle Türkiye'yi dolaştığını kaydeden Özkan, şunları anlattı: "15 Temmuz'da motosikletimizin tekerini hayra döndürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda bir proje başlattım. 15 Temmuz'un sene-i devriyesinde 1 hafta süreyle bir Türkiye turu düzenliyorum. Bunu da şahsi olarak yapıyorum. Tur boyunca da motosikleti kullanırken ezbere şehitlerimizin ruhlarına hatim okuyorum. Gittiğim yerlerde bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyorum. Bu ziyaretlerde insanlarla sohbet ediyorum. Onlar da şaşırıyorlar 'motosikletle bir hoca gelir mi' diye. Hatta bazen inanmadıkları için personel kimlik kartımı gösteriyorum. Ondan sonra 'Aaa motosikletli bir hocamız varmış' diyorlar. Güzel sohbetler oluyor, güzel karşılanıyoruz, çok seviniyorlar."

(AA)

