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Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

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YAŞAM  | 07.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan atlı polislerin Taksim Meydanı'ndaki görevleri devam ediyor.

Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

Taksim Meydanı'nda görevlerini sürdüren atlı polisler ilgi odağı oldu.

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Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde atlı polisleri görenler, o anların fotoğraflarını çekip kameralara aldılar.

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Bazı vatandaşlar atların yanına kadar gelerek çocuklarıyla fotoğraf çektirirken, bazıları atların başlarını okşayarak sevdi.

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(DHA)

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Taksim atlı polis polis at

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