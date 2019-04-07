Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

Taksim Meydanı'nda görevlerini sürdüren atlı polisler ilgi odağı oldu.
Cumhuriyet Anıtı ve çevresinde atlı polisleri görenler, o anların fotoğraflarını çekip kameralara aldılar.
Bazı vatandaşlar atların yanına kadar gelerek çocuklarıyla fotoğraf çektirirken, bazıları atların başlarını okşayarak sevdi.
(DHA)
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