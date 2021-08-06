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  4. Taksim Meydanı’nda şaka yapan TikTok fenomeni tepki çekti

Taksim Meydanı’nda şaka yapan TikTok fenomeni tepki çekti

06.08.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na geldi.

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Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi.

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Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi.

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Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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