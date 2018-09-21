Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'un, başrolünü oynadığı 'Yasak Elma'nın setinde kostümcü Özge Ş.'yi taciz ettiği iddia edilmişti. Ancak savcılık takipsizlik kararı vermişti.

Talat Bulut sosyal medya hesabından kendisini mahkemeye veren Özge Ş. hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulunarak, "Özge Ş. daha önce İstanbul'a gelebilmek için babasını cinsel tacizle suçlamış." dedi.

''BABASINI DA CİNSEL İSTİSMAR İLE SUÇLAMIŞ''

Instagram hesabından Özge Ş. hakkında açıklama yapan Talat Bulut, "Sezon sonu altı-yedi günlüğüne çalışmaya gelen Özge Ş., ona cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılık sürecini başlattı.Savcılık takipsizlik kararı verdi. Mahkemeye gittiler. Mahkeme savcının aldığı kararın kesin doğru olduğu kararını verdi. Evet dünya çok küçük dün bir gazeteci tarafından Özge Ş. ile ilgili bir dosya ele geçirdiği üzerine bir yazı yazdı. 1998 doğumlu olan Özge Ş. 2013 yılında sırf İstanbul'a gidebilmek için savcılığa babası hakkında 'Bana cinsel tacizde bulundu" iddiasıyla şikayette bulunuyor. Bir yıl süren mahkeme sonucunda 'Sırf İstanbul'a gidebilmek için yalan şeyler söyledim' deyip babasının aklanmasını sağlıyor. Durum bu. Hepinize teşekkür ederim." dedi.