MAGAZİN

Talat Bulut'tan Şevval Sam'a gönderme: 'Yandım da geldim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Talat Bulut, kendisinin diziye dönmesinden rahatsız olduğunu dile getiren ‘Yasak Elma’daki rol arkadaşı Şevval Sam’ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabında ‘Yandım da Geldim’ adlı bir deyiş paylaştı.

Talat Bulut'tan Şevval Sam'a gönderme: 'Yandım da geldim'

Talat Bulut, Şevval Sam’ın kendisinin diziye dönüşüyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabında “Yandım da Geldim” adlı deyişi paylaştı. Sam, tacizle suçlanan Bulut hakkında savcılığın takipsizlik kararı vermesiyle ilgili “Konu bir üst mahkemeye gitti. Tam olarak aklanmış değil” demişti.

Ünlü sanatçı, Bulut’un diziye dönmesinden memnun olmadığını da dile getirmişti: “Sözleşmelerimiz olduğu için devam etmek zorundayız. Ekip olarak bu durumdan hoşnut değiliz.” Bu açıklamanın ardından Talat Bulut, Instagram’ında “Merhaba canlar! Gidenler güle güle, kalan dostlar yüzümüz hep gülsün” diyerek Şah Hatayi deyişi “Yandım Da Geldim”i paylaştı.

Şevval Sam, önceki akşam ise tek kişilik müzikali “Müzeyyen” ile Bodrum Antik Tiyatro’daydı.

sevval

Sahne sonrası sorulara yanıt veren şarkıcı, Bulut’la ilgili açıklamalarına devam etti: “Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Tabii ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Gerçek anlamda bu konunun vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.”

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Talat Bulut şevval sam yasak elma

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