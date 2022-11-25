Talebe eş anlamlısı nedir? Talebe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kökeni Arapça olan talebe sözcüğü eski zamanlarda ve özellikle Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Günümüzde ise talebe sözcüğü sık tercih edilmeyen bir sözcüktür. Talebe kelimesinin sözlük anlamı da öğrencidir. Dilimizde birçok sözcüğün olduğu gibi talebenin eş anlamlısı da vardır. Eş anlamlı sözcükler cümlede anlam bozukluğuna yol açmadan kullanılabilen kelimelerdir. Talebe sözcüğünün eş anlamlısı, kelime anlamı da olan öğrenci sözcüğüdür. Öğrenci ve talebe kelimeleri anlamdaş kelimelerdir.

Talebe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler ile kelime dağarcığını geliştirmek mümkündür. Cümleleri aynı kelimeler etrafında kurmak yerine eş anlamlı kelimelerden yararlanılarak farklı cümleler kurulabilir. Türkçede hemen her kelimenin en az bir tane eş anlamı bulunur. Talebe sözcüğü de eş anlamlısı olan kelimeler arasında yer alır. Talebe kelimesinin eş anlamı da talebe ile aynı anlama gelir fakat okunuşu ve yazılışı farklıdır. Talebenin eş anlamlısı "öğrenci" sözcüğüdür. Günümüzde yaygın olarak kullanılan öğrenci sözcüğü de talebe ile aynı anlama gelir. Eğitim gören, talep eden kişiler anlamına gelen öğrenci kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılır. Talebe sözcüğü ise geçmişte daha yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Talebenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler kurularak eş anlamlı kelimelerin kullanım şekilleri net bir şekilde anlaşılabilir. Kelime dağarcığını geliştirmek ve tekrara düşmemek adına eş anlamlı kelimeler yaygın olarak kullanılır. Talebe eş anlamlısı olan kelimeyle öfrnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: