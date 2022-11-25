Talep eş anlamlısı nedir? Talep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde kökeni farklı dillere ait pek çok sözcük yer alır. Bu sözcükler zamanla değişime uğrayarak günümüzde kullanılan hâlini almıştır. Talep sözcüğü de kökeni Arapça olan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı bir kimseden bir şey için istekte bulunmak, dilemek ve istek olarak belirlenmiştir. Talebin eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlamı taşır ve cümle içerisinde yapıyı bozmadan kullanılabilir. Türkçede birden fazla eş anlamı bulunan sözcükler vardır. Bunlardan biri de talep kelimesidir.

Talep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Talep ile aynı anlama gelen, okunuşu ve yazılışı farklı kelimeler talebin eş anlamlısı kelimeler olarak bilinir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Talep kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

İstek

İstem

Dilek

Yukarıdaki üç kelime talep ile aynı anlamları taşıdığından cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Talep sözcüğü resmî yazışma dillerinde yaygın olarak kullanırken talebin eş anlamlısı olan kelimeler günlük konuşma dilinde tercih ediliyor.

Talebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımı örnek cümleler ile kolay bir şekilde anlaşılabilir. Talep eş anlamlısı kelimelerle ve talep kelimesiyle kurulabilecek örnek cümleler: