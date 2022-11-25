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Talep eş anlamlısı nedir? Talep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talep kelimesi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. Yazı ve konuşma dilinde de yaygın olarak kullanılan talep kelimesi eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Eş anlamlı kelimeler kullanılarak tekrara düşülmeden yeni cümleler kurulabilir. Bu cümleler kurulurken anlamda değişiklik ve cümle yapısında bozulmalar da olmaz. İstemek anlamına gelen taleple aynı anlamları karşılayan ancak farklı yazılan eş anlamlı kelimeleri nedir?

Talep eş anlamlısı nedir? Talep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde kökeni farklı dillere ait pek çok sözcük yer alır. Bu sözcükler zamanla değişime uğrayarak günümüzde kullanılan hâlini almıştır. Talep sözcüğü de kökeni Arapça olan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı bir kimseden bir şey için istekte bulunmak, dilemek ve istek olarak belirlenmiştir. Talebin eş anlamlısı olan kelimeler de aynı anlamı taşır ve cümle içerisinde yapıyı bozmadan kullanılabilir. Türkçede birden fazla eş anlamı bulunan sözcükler vardır. Bunlardan biri de talep kelimesidir.

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Talep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Talep ile aynı anlama gelen, okunuşu ve yazılışı farklı kelimeler talebin eş anlamlısı kelimeler olarak bilinir. Bu sözcükler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Talep kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • İstek
  • İstem
  • Dilek

Yukarıdaki üç kelime talep ile aynı anlamları taşıdığından cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Talep sözcüğü resmî yazışma dillerinde yaygın olarak kullanırken talebin eş anlamlısı olan kelimeler günlük konuşma dilinde tercih ediliyor.

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Talebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımı örnek cümleler ile kolay bir şekilde anlaşılabilir. Talep eş anlamlısı kelimelerle ve talep kelimesiyle kurulabilecek örnek cümleler:

  • Firma çözemedikleri sorunlar için destek talebinde bulundu.
  • Aramızdaki dostluğun hiç bitmemesini istiyorum.
  • Doğum gününde dilek tutmak onu çok heyecanlandırıyor.
  • Beklediği bütçenin yarısını verdikleri için yeni bir istekte bulundu.
  • Destek istemisine dönüş gelmeyince işleri tek başına çözmek zorunda kaldı.
  • Kavga etmemenizi isteyerek ederek sizleri yalnız bırakıyorum.
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