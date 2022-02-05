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  4. Tam 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı: Yapmadıklarıma bağlı

Tam 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı: Yapmadıklarıma bağlı

05.02.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

106 yaşındaki Gordon Ewers isimli bir adam, uzun bir yaşamın sırrını açıkladı ve bunun esas olarak sahip olduklarından çok yapmadıklarına bağlı olduğunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı, 1930’lardaki Büyük Buhran ve koronavirüs pandemisi de dahil olmak üzere pek çok tarihi olaya tanıklık eden Ewers, son derece sağlıklı olduğunu ve kendi başına yaşayabilecek kadar iyi hissettiğini dile getirdi.

Tam 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrını açıkladı: Yapmadıklarıma bağlı

1916 yılında doğan Gordon Ewers, tam 106 yaşında ve gençler taş çıkartacak kadar dinç. Uzun ve sağlıklı yaşamın formülünü “Yaptıklarınızdan çok yapmadıklarınız olarak” sözleriyle tanımlayan Ewers, 9 News programına konuştu. Sağlığının iyi olduğunu ifade eden Ewers, yaşlanan bedeninin aksine hala ruhunun genç ve dinamik hissettiğini söyledi.106 yaşına kadar hayatında pek çok olaya tanıklık ettiğini dile getiren Ewers, sağlıklı ve uzun yaşamın tüyolarını da paylaştı.

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Haberlerde sıklıkla yaşı nedeniyle gündeme geldiğini ifade eden Ewers, bunun önemli olmadığını ancak böyle bir yaşa kadar ulaşabildiği için memnun olduğunu söyledi. Haytaı boyunca hiç sigara ve alkol kullanmadığını söyleyen Ewers, “Hayatımda hiç sigara içmedim ve hiç alkol içmedim. Bunların yokluğu muhtemelen yaşlılığa ulaşmada yardımcı olanlardan biridir. Mantıklı yaşam, düzenli nefes almak, olumlu düşünmek ve umudu hiçbir zaman kaybetmemek de en önemli faktörler arasında.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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