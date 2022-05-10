Tam 195 milyon değerinde! Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresi rekor fiyata satıldı

ABD’nin New York kentindeki Christie’s müzayede evinde Amerikalı ressam Andy Warhol’un 1964 yılında Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun portresini yaptığı çalışmalarından biri olan “Shot Sage Blue Marilyn” açık artırmaya çıkarıldı.

YARDIM VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Eser, vergiler dahil 195 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 960 milyon Türk Lirası) alıcı bularak "20. yüzyılın en pahalı sanat eseri" oldu. Shot Sage Blue Marilyn, aynı zamanda tüm zamanların en pahalı ikinci sanat eseri olarak kayıtlara geçti. Satıştan edilecek gelir çocuklara yardım vakfına bağışlanacak.

Öte yandan dünyanın en pahalı sanat eseri ise Leonardo da Vinci’nin Hazreti İsa’yı resmettiği ve 2017’de 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" olmuştu. (İHA)



