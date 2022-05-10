Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TikTok’ta popüler oldular! Yaşına meydan okuyan anne ve kızını ayrt edemiyorlar: Dikkat çekmek güzel

TikTok’ta popüler oldular! Yaşına meydan okuyan anne ve kızını ayrt edemiyorlar: Dikkat çekmek güzel

10.05.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki Tatiana Fleming-Smith isimli bir sosyal medya fenomeni annesiyle aynı kıyafetleri giydiği TikTok paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Annesinin onun gibi giymesinden mutlu olduğunu dile getiren Tatiana, kullanıcıların kendilerini ayırt etme konusunda zorlandıklarını itiraf etti.

TikTok’ta popüler oldular! Yaşına meydan okuyan anne ve kızını ayrt edemiyorlar: Dikkat çekmek güzel

17 yaşındaki Tatiana Fleming-Smith, 45 yaşındaki annesi Pandora Fleming-Smith ile yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Annesiyle benzer kıyafetleri giydiği TikTok paylaşımları sayesinde sosyal medyada viral olan genç kız, 600 binden fazla takipçiye ulaştı. Annesinin yaşına meydan okuyan fiziğinin her zaman kendisine ilham olduğundan bahseden Tatiana, sosyal medyada gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

Sevgilisini ve 7 yaşındaki kızını yatakta çıplak yakalayan annenin intikamı acı oldu! Erkek arkadaşını arabayla ezdiSevgilisini ve 7 yaşındaki kızını yatakta çıplak yakalayan annenin intikamı acı oldu! Erkek arkadaşını arabayla ezdi

“İNSANLAR HALA ŞOKE OLUYOR”

kapak1

İnsanları yaşına inandırma konusunda zorluk yaşadığını ifade eden Pandora, “Yalan söylemeyeceğim harika göründüğümü söylediklerinde kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçek yaşımı söylediğimde insanlar bana inanmıyor. Özellikler gençlik dönemlerindeki çocuklarımı öğrendiklerinde insanlar hala şoke oluyor. Dikkat çekmek güzel.” dedi.

3

Kızıyla birlikte sosyal medya trendlerini ve modayı yakından takip etme fırsatı bulduğunu anlatan Pandora, sosyal medya için video çekmenin kendisini gençleştirdiğini söyledi. Anne ve kızı gören sosyal medya kullanıcıları ise, “İkiz gibisiniz”, “Annenin kim olduğunu anlamam uzun sürdü” yorumlarıyla ikiliye övgü dolu mesajlar gönderdi.

Bu kadın yaşlanmaya meydan okuyor! Yaşını söylediğinde kimse inanmıyorBu kadın yaşlanmaya meydan okuyor! Yaşını söylediğinde kimse inanmıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldıSanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı
Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...
Fazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptıFazla kilolarını eleştirdiler! Jakuziden twerk yaptı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Bu yaz başlıyor” dedi! Kıyameti gün gün anlattı

“Bu yaz başlıyor” dedi! Kıyameti gün gün anlattı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Ormanda cinsel ilişkiye girdiler! Sonu felaketle sonuçlandı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

İlginizi Çekebilir

Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın! Sadece 3 malzemeyle...

Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın! Sadece 3 malzemeyle...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

7 kere hamile kaldı 3'ünde ikiz doğurdu! Şimdi 10 çocuk annesi...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Talep patlaması yaşandı! "Ölümden başka her derde deva"

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Anne-kızı ayırt edemiyorlar! “İkiz gibisiniz”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.