TikTok’ta popüler oldular! Yaşına meydan okuyan anne ve kızını ayrt edemiyorlar: Dikkat çekmek güzel

17 yaşındaki Tatiana Fleming-Smith, 45 yaşındaki annesi Pandora Fleming-Smith ile yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Annesiyle benzer kıyafetleri giydiği TikTok paylaşımları sayesinde sosyal medyada viral olan genç kız, 600 binden fazla takipçiye ulaştı. Annesinin yaşına meydan okuyan fiziğinin her zaman kendisine ilham olduğundan bahseden Tatiana, sosyal medyada gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade etti.

“İNSANLAR HALA ŞOKE OLUYOR”

İnsanları yaşına inandırma konusunda zorluk yaşadığını ifade eden Pandora, “Yalan söylemeyeceğim harika göründüğümü söylediklerinde kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçek yaşımı söylediğimde insanlar bana inanmıyor. Özellikler gençlik dönemlerindeki çocuklarımı öğrendiklerinde insanlar hala şoke oluyor. Dikkat çekmek güzel.” dedi.

Kızıyla birlikte sosyal medya trendlerini ve modayı yakından takip etme fırsatı bulduğunu anlatan Pandora, sosyal medya için video çekmenin kendisini gençleştirdiğini söyledi. Anne ve kızı gören sosyal medya kullanıcıları ise, “İkiz gibisiniz”, “Annenin kim olduğunu anlamam uzun sürdü” yorumlarıyla ikiliye övgü dolu mesajlar gönderdi.



