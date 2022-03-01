Tam 53 yıl önce yazılmış! Döşemeciye getirilen koltuğun içinden çıkan mektup şoke etti: “Bir bir geleceği anlatmış”

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesindeki Peterborough şehrinde yaşayan mobilya ustası yenilemek için bir mşteri tarafından atölyesine getirilen koltuğun döşemesini sökünce gelecekle ilgili tahminler barındıran bir mektup buldu. 1969 yılında bir kız öğrenci tarafından yazılan kağıtta, günümüzde gerçekleşen birçok öngörünün olduğu belirtildi.

DEDİKLERİ BİR BİR ÇIKTI

Sputnik'in Mirror'a dayandırdığı haberine ev ödevi olarak 23 Şubat 1969’da yazdığı mektupta gelecekteki yaşamı ve dünyayı hayal eden kızın 1980 yılı için yaptığı bazı tahminleri 21. yüzyılın başlarında gerçek oldu.

Yıllar sonra telefonların ekranları olacağını ve görüntülü görüşme yapılabileceğini yazan kız, “Bu biraz televizyona benziyor” ifadesini kullandı. Televizyonların da zamanla değişeceği öngörüsünde bulunan öğrenci, eskiden televizyonlar küçük ve tuşları üzerindeyken geleceğin televizyon ekranlarının büyük ve koltuklarda bulunan tuşlarla kontrol edileceğini, kapıların da uzaktan tuşlara basılarak açılıp kapanacağını yazdı.

Küçük kız, sadece akıllı teknolojiyi bilmekle sınırlı kalmadı. Daha ileriki bir tarihte insanlığın üreteceği şeyler hakkında da bilgi verdi. Kızın yazdığı notta, "Gelecekte sadece bir sakız insanların doymasına yetecek. Üstelik bulaşık yıkama derdi de ortadan kalkacak" gibi ifadeler yer aldı.

MEKTUBU YAYINLAMAYA KARAR VERDİ

Notu kaleme alan küçük kızın bugünkü Zoom teknolojisinden akıllı telefonlara kadar pek çok kehanetinin tutması herkesi şaşırttı. Peter’in eşi Rosa “Bir bir geleceği anlatmış” dediği küçük kızın şu anda 62 yaşında olabileceğini düşündüğünü ve hayatta olma ihtimaline karşı mektubu sosyal medya hesabından yayınlamaya karar verdiğini dile getirdi. Rosa, eşinin mobilyalarda sürekli bir şeyler bulduğunu, fakat bu mektubun şimdiye kadar gördüğü en ilginç buluş olduğunu anlattı.



