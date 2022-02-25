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Yıllar öncesinde söylemişti! Her dediği çıkan ünlü kahin Nostradamus, 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş

25.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü kahin Nostradamus, Londradaki büyük yangın, Adolf Hitler’in gelişi ve John F Kennedy suikastını bilmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yüzlerde yıl öncesinde yazdığı kehanet kitabında Nostradamus’un 3. Dünya Savaşı’nın tarihine yönelik olarak kullandığı ifadeler dikkatleri çekti. Nostradamus’un savaşla ilgili söylemleri yeniden gündem oldu.

Yıllar öncesinde söylemişti! Her dediği çıkan ünlü kahin Nostradamus, 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş

Ukrayna ve Rusya arasındaki yaşananlar, 3. Dünya Savaşı söylemlerini arttırdı. Baba Vanga'nın ardından daha önce birçok tarihi olayı bilmesiyle tanınan Nostradamus'un sözleri çok konuşuldu. 1555 yılında Nostradamus tarafından yazılan Les Prophéties isimli kehanet kitabında yer alan ifadeler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kitapta yer alan ifadelere göre Nostradamus’un 3. Dünya Savaşı için tarih verdiği iddia edildi.

“SAVAŞ AVRUPA’YA SIÇRAYACAK”

Nostradamus'un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağını vurguluyor.

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"FRANSA DA İŞGAL EDİLİYOR"

Nostradamus'un kehanetleri arasında Fransa'yla ilgili de ürküten detaylar var. Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini söylüyor. Diğer yandan Avrupa'da Rus işgalinin çoktan başlamış olduğu gibi söylemler, Nostradamus'un inanılırlığını da artırmış durumda.

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