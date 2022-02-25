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Kehanetleri bir bir doğru çıkıyor! Rusya-Ukrayna savaşını 1998 yılında bildiler

25.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündem yaratan Simpsonlari dizisi, yeni bir kehanetiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti. 32 yıldır ekrana gelen çizgi animasyon dizisi geçtiğimiz yıllarda Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD'de seçim sonrasında yemin töreniyle ilgili bir kehaneti de doğru çıkan dizinin 1998 yılında Rusya-Ukrayna krizini de tahmin ettiği iddia edildi.

Kehanetleri bir bir doğru çıkıyor! Rusya-Ukrayna savaşını 1998 yılında bildiler

Dünyaca ünlü bir dizi olan Simpsonlar (The Simpsons), özellikle içindeki kehanetlerle gündemde. Dizinin Donald Trump'ın başkanlığından, Kovid-19 pandemisine ve hatta 11 Eylül saldırılarına kadar geleceği tahmin etme konusunda sahip olduğu beceri dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Geleceğe yönelik tahminleriyle bir fenomene dönüşen dizinin hayranları 1998 yılındaki bir bölümde Rusya-Ukrayna gerilimine dikkat çeken sahneleri hatırlatınca sosyal medya çalkalandı.

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İŞTE SIMPSONLAR’IN O KEHANETİNİN DETAYLARI

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa çevrilmişken sosyal medyada bu gerilimin yankıları sürüyor. İki ülke arasındaki krizi sosyal medya kullanıcıları Simpsonlar’ın 1998 yılından yayınlanan “Simpson Tide” bölümünde bildiğini iddia etti. Hem de Boris Yeltsin'in başkan ve iki ülke ilişkilerinin son derece iyi olduğu bir dönemde yayınlanan Simpsonlar bölümü Sovyetler Birliği'nin dönüşünü ve yeni bir Soğuk Savaş'ı öngörmeyi başardı.

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Söz konusu bölüm Homer Simpson'ın Donanmaya katılmasıyla başladı. Ardından Homer, kendini yanlışlıkla bir Rus denizaltısıyla çatışmaya giren bir denizaltıda buldu. Bu bizi, Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisinin Sovyetler Birliği'nin çöküşünün sadece bir dolap olduğunu ortaya koyduğu bölüme götürdü.

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Bölümün ilerleyen dakikalarında Berlin Duvarı yeniden yükseldi, Lenin ise yeniden hayata döndü. Sosyal medyada bu görüntüler "Simpsonlar Rusya-Ukrayna krizini de bildi" diye paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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