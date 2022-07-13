Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti, ihaneti böyle ortaya çıktı

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti, ihaneti böyle ortaya çıktı

13.07.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dani Bose isimli bir sosyal medya kullanıcısı TikTok’ta kendisinden yardım isteyen ve eşlerinin aldatıp aldatmadığını öğrenmek isteyen kadınlara yardım ederek kısa sürede ünlendi. Kadınlardan para alarak eşlerinin sadakatini test ettiğini dile getiren Bose, yaşadığı son olayda büyük bir şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti, ihaneti böyle ortaya çıktı

Dani Bose isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ilişkilerde insanların sadakatini test ederek kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başardı. Son olarak 53 yaşındaki bir kadının kendisine eşinin sadakatini anlamak için para teklif ettiğini itiraf eden Bose, adamla iletişime geçtiğinde ise adam karısının öldüğünü ve dul olduğunu iddia ettiğini söyledi. TikTok’ta yaşadığı olayı aldatan 21 yaşındaki Bose, “Bu şuana kadar en çok şaşırdığım vaka oldu. Adam 30 yıllık karısının öldüğünü bile söylemekten çekinmedi. Durumu anında karısına anlattım” dedi.

Kadınlara yardım etmek için yeni iş kurdu! “Erkeklerin sadakatini test ediyorum”Kadınlara yardım etmek için yeni iş kurdu! “Erkeklerin sadakatini test ediyorum”

ANINDA İLETİŞİME GEÇTİ

1

Bose, karısının isteği üzerine adamın sosyal medya hesaplarını takip etti ve satışını yaptığı bir tekneyi almakla ilgileniyormuş gibi davrandı. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede flörte dönüştü ve buluşmak için sözleşti.

2

42 yaşında olduğuna dair yalan söyleyen evli adam, eşinin uzun zaman önce öldüğünü ve dul kaldığını anlattı. Elindeki mesajlaşmaların kanıtını adamın kızına gönderen Bose, onun aldatılan eşe haber verdiğini itiraf etti.

''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldıCanlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı
Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergilediGenç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi
Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."Çift vajinalı kadının itirafı! "Acı verici derecede..."
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok Aldatma ihanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Çırılçıplak havuz pozu olmuştu! Yeniden paylaşınca...

Çırılçıplak havuz pozu olmuştu! Yeniden paylaşınca...

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

Böyle kavga görülmedi! Her yere dışkıladı

İlginizi Çekebilir

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.