Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti, ihaneti böyle ortaya çıktı

Dani Bose isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ilişkilerde insanların sadakatini test ederek kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başardı. Son olarak 53 yaşındaki bir kadının kendisine eşinin sadakatini anlamak için para teklif ettiğini itiraf eden Bose, adamla iletişime geçtiğinde ise adam karısının öldüğünü ve dul olduğunu iddia ettiğini söyledi. TikTok’ta yaşadığı olayı aldatan 21 yaşındaki Bose, “Bu şuana kadar en çok şaşırdığım vaka oldu. Adam 30 yıllık karısının öldüğünü bile söylemekten çekinmedi. Durumu anında karısına anlattım” dedi.

ANINDA İLETİŞİME GEÇTİ

Bose, karısının isteği üzerine adamın sosyal medya hesaplarını takip etti ve satışını yaptığı bir tekneyi almakla ilgileniyormuş gibi davrandı. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede flörte dönüştü ve buluşmak için sözleşti.

42 yaşında olduğuna dair yalan söyleyen evli adam, eşinin uzun zaman önce öldüğünü ve dul kaldığını anlattı. Elindeki mesajlaşmaların kanıtını adamın kızına gönderen Bose, onun aldatılan eşe haber verdiğini itiraf etti.



