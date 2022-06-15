Tam da istediğiniz gibi bir yaz tatili için 5 öneri!

MANAVGAT’TA KONFOR VE EĞLENCE BİR ARADA!

Hem doğası hem de pırıl pırıl denizi ile Akdeniz’in en özel noktalarından biri Manavgat… Etrafınızı Manavgat’ın büyüleyici güzelliklerinin sardığı, denize sıfır konumda yazın güzelliğini yaşamak kulağa nasıl geliyor? Sevdiklerinizle bir arada olacağınız; özel plaj, geniş açık havuzlar, yetişkinler kadar çocukları da mutlu edecek zengin aktiviteler, yorgunluğunuzu alıp götürecek SPA uygulamaları ve açık büfe lezzetlerin yanı sıra dünya mutfaklarında yolculuğa çıkacağınız a la carte restoranlar Akdeniz tatilinize eşlik etsin isterseniz, Sunis Elita Beach Resort sizi bekliyor!

AKDENİZ KIYISINDA DENİZ VE GÜNEŞLE BULUŞUN!

Akdeniz’in kıyısında uzanan Mavi Bayraklı bir plaj, yumuşacık kumların kapladığı geniş bir kumsal, sıcacık güneş ve yaz… Bu yıl için tatil planınız tam da bunlara odaklıysa Evrenseki şahane bir adres! Yılın yorgunluğunu atıp dinleneceğiniz tatilde; şehrin stresinden uzaklaşıp huzur bulacağınız yaşam alanları, her öğün birbirinden özel lezzetlerin sıralandığı bir açık büfe, Türk ve dünya mutfaklarından a la carte lezzetler, deniz manzarasına açılan rahat ve geniş odalar olsun ister misiniz? Ailenin minikleri gün boyu eğlenceli aktiviteler sunan mini kulüpte eğlenirken, siz de masaj uygulamaları, cilt ve vücut bakımları ile SPA’da kendinizi biraz şımartabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası Sunis Evren Beach Resort Hotel & SPA’da sizi bekliyor!

KUMKÖY’DE MAVİ BAYRAKLI PLAJIN TADINI ÇIKARIN!

Tercihiniz Akdeniz’den yanaysa, Side’nin 4 km uzağında kalan Kumköy de tatil için en güzel adreslerden biri… Bu yaz, tatil planınız dinlenirken aynı zamanda eğlenebilmekse, doğa ile iç içe olduğunuzu hissedeceğiniz bir noktada, sıcak, iç açıcı ve huzurlu bir atmosferde olmak size iyi gelebilir. Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının etrafınızı sardığı Kumköy’de; Mavi Bayraklı kum plaj, Türk mutfağından ve uluslararası mutfaklardan birçok lezzeti deneyimleyebileceğiniz zengin bir mutfak ve ferah odaların yanı sıra plaj voleybolu, tenis gibi aktiviteler, renkli şovlar ve animasyonlar ile her anı dolu dolu geçecek bir tatil imkanı bulabilirsiniz. Sizi günlük streslerinizden uzaklaştıracak özel SPA uygulamaları ve çocuklara özel aktiviteler sunan mini kulüp de olsun derseniz, bu yaz Sunis Kumköy Beach Resort Hotel & Spa’yı tercih edebilirsiniz.

ŞEHRİN MERKEZİNDE TATİL HİSSİNİ YAŞAYIN!

Antalya’nın merkezi noktalarından Konyaaltı, hem şehrin merkezinde oluşu hem de oldukça güzel bir tatil atmosferi sunması ile şehirden çok da uzaklaşmadan dinlenebileceğiniz bir adres… Tatilde konforundan ödün vermeyenlerdenseniz, modern hayattan çok uzaklaşmadan kendinizle baş başa kalacağınız bir tatil için Konyaaltı’nı tercih edebilirsiniz. Fütüristik mimari detayların etrafınız sardığı, beyaz rengin hakim olduğu özel tasarlanmış iç mekanların size konforu ve huzuru doyasıya hissettireceği bir tatil atmosferinde, farklı bir konaklama deneyimi yaşamak ister misiniz? İş seyahatinizi tatile, tatilinizi ise modern ve konforlu bir deneyime dönüştürecek olan Sunis Hotel Su; Antalya’nın güzelliğini doyasıya yaşamanız için sizi bekliyor.

İZMİR’DE SICAK EGE ATMOSFERİYLE BULUŞUN!

Bu yaz Ege’nin huzur dolu havasını soluyacağınız bir tatil hayaliniz varsa, Menderes’in gözlerden uzak, sessiz ve sakin atmosferi sizi bekliyor. Masmavi Ege sularının kıyısında; denizin ve güneşin tadın çıkarabileceğiniz Menderes tatilinizde, deniz üzerinde sıralanan pavilyonlar, özel plaj alanı ya da açık havuz gibi seçeneklerle günü renklendirebilirsiniz. Hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan lezzetler tadacağınız restoranlar, aromatik esintiler ve huzur dolu terapilerle kendinizi tazeleyeceğiniz SPA uygulamaları, her yaşa hitap eden renkli aktiviteler, eğlenceli gösteriler ve çok daha fazlası ile Sunis Efes Royal Palace Resort & SPA’da buluşabilirsiniz.

Ege ve Akdeniz’de birbirinden güzel tesisleri ile sizi bekleyen Sunis Otelleri’nde yerinizi ayırtın, bu yaza geç kalmayın!



