Tam eş anlamlısı nedir? Tam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçmiş olan pek çok sözcük bulunur. Bu sözcüklerden biri de tam kelimesidir. Arapça kökenli olan tam, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş olan eksiksiz, kesintisiz, yarım olmayan ve tüm anlamlarına gelir. Tam kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde belirtilmiştir:

Eksiksiz, kesintisiz

Bütün, tüm

En elverişli, en uygun

Tıpkı

O sırada, o anda

Gerçek, kusursuz

Ehliyetli, yetkin

Amerikan doları

Tamın eş anlamlısı olan sözcükler de aynı anlama gelen kelimelerdir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelime olan tam yerine anlamdaşları da kullanılabilir. Cümlede kullanıldığı yere göre eş anlamlı kelimeler değişiklik gösterebilir.

Tam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede eş anlamlı kelimeler yardımı ile farklı cümleler kurmak mümkündür. İfade edilmek istenen şeyler yazılı ya da sözlü olarak farklı kelimeler ile ifade edilebilir. Eş anlamlı kelimelerin kullanılması ile tekrardan uzak, özgün ve zengin bir konuşma dili oluşturulabilir. Özellikle birden fazla eş anlamlısı olan sözcükler ile zengin bir akış oluşturmak mümkündür. Tam kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Bütün

Harika

Komple

Mükemmel

Bu sözcükler tam ile aynı anlamı taşıyan ve cümle içinde kullanıldıklarında aynı anlamı ifade eden kelimelerdir. Tam ve tam eş anlamlısı kelimelerle birlikte çeşitli cümleler kurulabilir, birbirleri yerine anlamdaşları getirilerek farklı cümleler oluşturulabilir.

Tamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler ile kurulan örnek cümleler, kelimelerin ve kelime anlamlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Tam ve eş anlamlıları ile örnek cümleler: