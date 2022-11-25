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Tam eş anlamlısı nedir? Tam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcük ve anlam açısından oldukça zengin bir dildir. Eş anlamlı kelimeler ile birlikte her sözcüğü farklı şekillerde ifade etmek mümkündür. Zengin bir kelime dağarcığı ve akıcı metinler için eş anlamlı kelimelerden yararlanılabilir. Hemen her sözcüğün eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlısı olan sözcüklerden biri de tam kelimesidir. Eksiksiz anlamına gelen tam sözcüğü yerine cümle içinde kullanılabilen ve tam kelimesiyle aynı anlamda olan eş anlamlı sözcükler nelerdir?

Tam eş anlamlısı nedir? Tam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçmiş olan pek çok sözcük bulunur. Bu sözcüklerden biri de tam kelimesidir. Arapça kökenli olan tam, Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiş olan eksiksiz, kesintisiz, yarım olmayan ve tüm anlamlarına gelir. Tam kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde belirtilmiştir:

  • Eksiksiz, kesintisiz
  • Bütün, tüm
  • En elverişli, en uygun
  • Tıpkı
  • O sırada, o anda
  • Gerçek, kusursuz
  • Ehliyetli, yetkin
  • Amerikan doları

Tamın eş anlamlısı olan sözcükler de aynı anlama gelen kelimelerdir. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan bir kelime olan tam yerine anlamdaşları da kullanılabilir. Cümlede kullanıldığı yere göre eş anlamlı kelimeler değişiklik gösterebilir.

Kelime eş anlamlısı nedir? Kelime eş anlamlısı nedir?

Tam kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede eş anlamlı kelimeler yardımı ile farklı cümleler kurmak mümkündür. İfade edilmek istenen şeyler yazılı ya da sözlü olarak farklı kelimeler ile ifade edilebilir. Eş anlamlı kelimelerin kullanılması ile tekrardan uzak, özgün ve zengin bir konuşma dili oluşturulabilir. Özellikle birden fazla eş anlamlısı olan sözcükler ile zengin bir akış oluşturmak mümkündür. Tam kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

  • Bütün
  • Harika
  • Komple
  • Mükemmel

Bu sözcükler tam ile aynı anlamı taşıyan ve cümle içinde kullanıldıklarında aynı anlamı ifade eden kelimelerdir. Tam ve tam eş anlamlısı kelimelerle birlikte çeşitli cümleler kurulabilir, birbirleri yerine anlamdaşları getirilerek farklı cümleler oluşturulabilir.

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Tamın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler ile kurulan örnek cümleler, kelimelerin ve kelime anlamlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Tam ve eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Bütün hazırlıkların eksiksiz bir şekilde yapılmasını talep etti.
  • Sınavda çıkabilecek bütün konulara göz attım.
  • Her zaman her şeye komple hazırlıklı olmanın mümkün olmadığını söylüyordu.
  • Seninle harika bir ikili olduk, bu güne kadar neredeydin?
  • O tüm seyircilerin ağzından girip burnundan çıkmayı mükemmel becerir.
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