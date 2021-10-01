YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tam ölçülü haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye haşhaşlı revani tarifi...

Tam ölçülü haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye haşhaşlı revani tarifi...

01.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye’nin 30 Ekim 2021 Perşembe günü ekrana gelen bölümünde kırmızı ve mavi takım ‘paket servis’ konseptinde yarıştı. İzleyicilerin evlerine birbirinden lezzetleri yemekleri gönderen yarışmacılar damakları haşhaşlı revani tarifi ile şenlendirdi.

Tam ölçülü haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye haşhaşlı revani tarifi...

Lezzeti büyüleyen kolay revani tarifi ile harikalar yaratacaksınız. Sünger gibi pofuduk, görüntüsüyle ağızları sulandırmaya yetecek bu mükemmel tatlıyı yapmak için adımları takip etmeniz yeterli. Kağıt kalemler hazırsa tarife başlıyoruz.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı mavi haşhaş
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 2 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN;

  • 3 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker
  • 1/2 adet limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Şerbeti soğuk olmalı.
  • Yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Daha sonra sırasıyla önce ıslak malzemeleri sonra kuru malzemeleri ilave edip çırpmaya devam edin.
  • Fırını 170 dereceye getirin. Hazırladığınız karışımı yağladığınız borcama aktarın ve kürdan kontrolü yaparak pişirin.
  • Revani piştikten sonra ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyin ve dilimledikten sonra soğumuş olan şerbeti dökün.
  • 1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra çekilmiş fındıkla servis edebilirsiniz.
Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri neler?Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? MasterChef kabak çiçeği dolması tarifi ve malzemeleri neler?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murgh Makhani nasıl yapılır, hangi ülkeye aittir? MasterChef Türkiye Murgh Makhani (Butter Chicken) tarifi...Murgh Makhani nasıl yapılır, hangi ülkeye aittir? MasterChef Türkiye Murgh Makhani (Butter Chicken) tarifi...
PARTNER"Son nefesime kadar mücadele vereceğim!""Son nefesime kadar mücadele vereceğim!"
Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Eşiyle birlikteyken sevgilisine yakalandı!

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Bülent Ersoy'a yıkan haber! 21 kişilik orkestrası tutuklandı

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi

Sadece ‘tavuk yemeği’ demek haksızlık olur! Dünyaya nam saldı

Sadece ‘tavuk yemeği’ demek haksızlık olur! Dünyaya nam saldı

Güney Amerika’dan gelen bir lezzet! Görüntüsü böreğe benziyor

Güney Amerika’dan gelen bir lezzet! Görüntüsü böreğe benziyor

Mısır sofralarının vazgeçilmezi! Her ailenin masasını süslüyor

Mısır sofralarının vazgeçilmezi! Her ailenin masasını süslüyor

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Tadıyla sofranızı şölene dönüştürüyor

Tadıyla sofranızı şölene dönüştürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.