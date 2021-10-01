Tam ölçülü haşhaşlı revani nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye haşhaşlı revani tarifi...

Lezzeti büyüleyen kolay revani tarifi ile harikalar yaratacaksınız. Sünger gibi pofuduk, görüntüsüyle ağızları sulandırmaya yetecek bu mükemmel tatlıyı yapmak için adımları takip etmeniz yeterli. Kağıt kalemler hazırsa tarife başlıyoruz.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı mavi haşhaş

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı karbonat

2 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN;

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1/2 adet limon suyu

HAZIRLANIŞI

Öncelikle şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Şerbeti soğuk olmalı.

Yumurta ve şekeri köpük olana kadar çırpın. Daha sonra sırasıyla önce ıslak malzemeleri sonra kuru malzemeleri ilave edip çırpmaya devam edin.

Fırını 170 dereceye getirin. Hazırladığınız karışımı yağladığınız borcama aktarın ve kürdan kontrolü yaparak pişirin.

Revani piştikten sonra ilk sıcaklığın çıkmasını bekleyin ve dilimledikten sonra soğumuş olan şerbeti dökün.

1-2 saat buzdolabında beklettikten sonra çekilmiş fındıkla servis edebilirsiniz.



