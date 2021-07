Tamamen ihtiyaçtan doğdu! Sütyenin birkaç dakika içinde icat edildiğini biliyor musunuz?

Mary Phelps Jacob, 20 Nisan 1891’de New England’ın önde gelen ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluk döneminde özel bir okulda okudu, özel dersler aldı ve at binmeyi öğrendi. Ailesi zengin değildi fakat babası avcılıkla uğraşıyor ve yelkenli kullanıyordu. Shakespeare’in “As You Like It” adlı tiyatro oyunundaki Rosalind karakterini canlandırdı ve 1914’de İngiltere Kraliyet Ailesi’ne bir partide oyunu sergiledi. Rosalind rolüyle birçok övgü topladı ve oyun çok beğenildi.

O yıllarda korse, bedeni sıkıştırarak ve belden göğüslere ve kalçalara doğru baskı uygulayarak kadınların belini adeta kum saatine çeviren bir giysiydi. Kadınların belini 40 cm kadar daraltıyordu ve acı veriyordu. Bu uygulamanın temeli aslında II. Henry’in eşi Catherine de Medicis’e dayanıyordu. 1550’li yıllarda Catherine kalın belli olmayı yasaklamıştı. Sonrasındaki 350 yıl boyunca kadınlar balina kemiğinden ya da metalden yapılmış korseleri kullandı.

1910 yılında Mary bir davete katılmak için elbise satın aldı. Ancak o zamanlarda giyebileceği tek iç çamaşır balina kemiğinden yapılmış korseydi. Derin göğüs dekolteli elbisesinden balina kemiğinden yapılmış korsesi dışarı fırlıyor ve görünüyordu. Bunun üzerine hizmetçisi Marie’yi çağırdı ve ona 2 tane ipek mendil ve bir pembe kurdele getirmesini söyledi. İpek mendilleri kesip kurdeleyi dikti ve ilk modern sütyeni icat etti.

Mary’nin gittiği baloda rahatça dans etmesi ve hareketlerindeki hız bir süre sonra çevresindeki kadınların merakını uyandırdı. Diktiği sütyeni gören herkes kendisi için de dikmesini istedi. Mary, 5 Ağustos 1914’de 19 yaşındayken üst kol bölgesi için üretilen “Brassiere” adını verdiği iç çamaşırının patentini alan ilk kişi oldu.