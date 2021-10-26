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İşinden istifa eden Fransız mühendis dünya turuna çıktı! Türkiye’den sonraki rotası Orta Doğu ve Afrika olacak

26.10.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli yatay bisikletle dünya turuna çıkan Fransız mühendis, Türkiye'yi dolaştıktan sonra Orta Doğu ve Afrika'yı gezecek.

İşinden istifa eden Fransız mühendis dünya turuna çıktı! Türkiye’den sonraki rotası Orta Doğu ve Afrika olacak

Kino Yves (36) bisikletle seyahat etme tutkusu nedeniyle 3 ay önce işinden istifa ederek Avrupa'yı dolaşmaya başladı. Rotası kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçerek Türkiye'ye gelen Yves pedal çevirmeyi sürdürüyor.

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Bisikletle seyahat etmenin yaşam biçimi olduğunu söyleyen Yves, işinden istifa ederek uzun bir yolculuğa başladığını anlattı. Yves, daha önce Ege kıyılarını gezdiği Türkiye'de 3 ay kalmayı planladığını ifade etti.

“İŞİMDEN DOLAYI SEYAHAT EDEMİYORDUM”

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Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a ulaşmak olduğunu dile getiren Yves, “Daha önceden işim dolayısıyla uzun zamanlı seyahatler edemiyordum. Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. Bu arada sosyal medya üzerinden de seyahatlerimi paylaşıyorum. Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalmayı planlıyorum. Ülkeye Edirne sınırında giriş yaptım. Buradan ilk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim. Gaziantep'e gittikten sonra hangi yoldan devam etme kararını orada vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek ve oradan Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak.” diye konuştu.

Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını da anlatan Yves, "Bisikletimde gerekli tüm malzemeler var. Akşamları bazen çadırımda bazı zamanda otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim benim için oldukça konforlu." dedi.

(AA)

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