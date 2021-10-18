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Kont Drakula efsanesine ilham oldu! Bran Şatosu’na ‘Drakula Günü’ için akın ediyorlar

18.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yılın Ekim ayının son haftasında pek çok ülkede Cadılar Bayramı birbirinden renkli görüntülere sahne oluyor. Cadılar Bayramı kutlamalarının her ülkede farklı geleneklerle sürdüğünü belirtmemiz gerekir. Sizler için Romanya’da Cadılar Bayramı kutlamalarının bir benzerini anımsatan Drakula Günü’nü araştırdık.

Kont Drakula efsanesine ilham oldu! Bran Şatosu’na ‘Drakula Günü’ için akın ediyorlar

Tarihin en acımasız liderlerinden biri olarak kabul edilen III. Vald, Kazıklı Voyvoda lakabıyla tanınıyordu. 1448 yılından ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olan Rumen komutan ve lider, özellikler düşmanlarını kazığa oturtarak öldürmesi ile tanınıyor. Onun bu acımasız karakteri Kont Drakula efsanesine ilham oluyor.

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TURİSTLER MERAK EDİYOR

drakula günü

Günümüzde Romanya’da bulunan Bran Şatosu, bir zamanlar III. Vald’ın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor. Tarihi kaynaklarda onun bu şatoda yaşadığına dair herhangi bir kanıt bulunmasa dahi dünyanın dört bir yanından insanlar Drakula Günü’nü kutlamak için Bran Şatosu’na geliyorlar. Kale, günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Turistler rehber eşliğinde ya da tek başlarına kaleyi gezebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya
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