Kont Drakula efsanesine ilham oldu! Bran Şatosu’na ‘Drakula Günü’ için akın ediyorlar

Tarihin en acımasız liderlerinden biri olarak kabul edilen III. Vald, Kazıklı Voyvoda lakabıyla tanınıyordu. 1448 yılından ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olan Rumen komutan ve lider, özellikler düşmanlarını kazığa oturtarak öldürmesi ile tanınıyor. Onun bu acımasız karakteri Kont Drakula efsanesine ilham oluyor.

TURİSTLER MERAK EDİYOR

Günümüzde Romanya’da bulunan Bran Şatosu, bir zamanlar III. Vald’ın yaşadığı yer olarak kabul ediliyor. Tarihi kaynaklarda onun bu şatoda yaşadığına dair herhangi bir kanıt bulunmasa dahi dünyanın dört bir yanından insanlar Drakula Günü’nü kutlamak için Bran Şatosu’na geliyorlar. Kale, günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Turistler rehber eşliğinde ya da tek başlarına kaleyi gezebiliyor.



