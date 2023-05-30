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Tamamen transparan giyen kıvrımlı model Demi Rose arkasını dönünce olay oldu! Yine sınırları zorladı

30.05.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren İngiliz model Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor. Her fırsatta kıvrımlarını sergileyen ünlü model bu defa yine sınırlarını zorladı ve tamamen transparan bir elbise giyip altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti.

Tamamen transparan giyen kıvrımlı model Demi Rose arkasını dönünce olay oldu! Yine sınırları zorladı

Sosyal medyada 20 milyonu aşkın geniş bir hayran kitlesine sahip olan Demi Rose her paylaşımıyla olay oluyor. İddialı ve cesur tarzıyla dikkat çeken ünlü model bu geleneğini yine bozmadı ve tamamen transparan elbisesiyle dikkat çekti.

Gold renkli üzerinde taşları bulunan baştan aşağı transparan bir elbise giyen Demi Rose altına ise hiçbir şey giymemeyi tercih etti.

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İç çamaşırsız tarzıyla dikkat çeken ünlü model arkasını dönünce olay oldu.

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Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen Demi Rose her fırsatta bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu dile getiriyor.

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Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan ve her paylaşımı milyonlarca beğeni alan Demi Rose 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'nin Birmingham şehrinde doğdu.

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Demi Rose, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile bir anda herkesin odak noktası olmayı başarmıştır.

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Demi Rose sosyal medya

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