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Tamamen transparan giyen Lottie Tomlinson göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

27.05.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Lottie Tomlinson Cannes Film Festivali'ne iddialı tarzıyla damga vurdu. Tamamen transparan kıyafeti ile adeta büyüleyen Lottie Tomlinson dekoltesiyle sınırları zorladı.

Tamamen transparan giyen Lottie Tomlinson göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti

İngiliz model ve makyaj sanatçısı Lottie Tomlinson sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Tomlinson tamamen transparan bir elbise giyip poz verdi. Ünlü isim göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti.

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Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan Lottie Tomlinson'ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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Cannes Film Festivali'ne katılan 24 yaşındaki ünlü isim iddialı tarzıyla dikkat çekti.

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Tomlinson'ın takipçileri "Çok iyi görünmek sana özgü bir şey", "Çarpıcı", "Çok güzel", "İnanılmaz görünüyorsun" yorumlarında bulundu.

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İngiliz tenisçi Lewis Burton ile beraber olan ünlü ismin Instagram hesabında 4,8 milyon takipçisi bulunuyor.

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