Tamamen transparan giyen Melisa Şenolsun'un iddialı tarzına beğeni yağdı

Netlix'te yayınlanan Atiye dizisinde yer alan ve sonrasında Masumlar Apartmanı'nda Rüya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

İddalı tarzı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Melisa Şenolsun bu defa tamamen transparan giydi. Şenolsun'un iddialı tarzına beğeni yağdı.

Instagram sayfasında 1.1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un son fotoğraflarının altına takipçileri; 'Nefes kesici', 'Harikasın', 'Bebeğim' gibi yorumlar yaptılar.

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Genç oyuncu Melisa Şenolsun İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir.

Dizi ve sinema oyuncusu Efecan Şenolsun'la kardeş olan Melisa Şenolsun oyunculuk kariyerine 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı.

Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı.

Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.

Melisa Şenolsun son olarak Atiye dizisiyle izleyici karşısına çıktı.





