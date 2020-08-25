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Tamer Karadağlı’dan kovboy pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:03 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyunculardan Tamer Karadağlı, bu defa bir Amerika ziyareti sırasında çekilmiş ve kovboy pozu verdiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Tamer Karadağlı’dan kovboy pozu

Tamer Karadağlı çıktığı yurt dışı gezilerinde çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor.

Bir dönem gerçekleştirdiği motor turundan karelerle takipçilerini heyecanlandıran başarılı oyuncu bu defa bir Amerika ziyareti sırasında çekilmiş karesini görüceye çıkardı.

Arizona’da günümüze kadar gelebilmiş bir kovboy kasabasını ziyaret eden Tamer Karadağlı burada verdiği bir pozu takipçilerine şu sözlerle aktardı:

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“Arizona'da 1880'lerden beri korunan tarihi Tombstone kasabası. Ünlü kanun adamı Wyatt Earp bu kasabada Şerif idi.. Ben de ortama ayak uydurayım dedim. Pozlara gel.”

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